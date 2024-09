Fonte: Ufficio Stampa Seat La Nuova Seat Leon MY2025 è ordinabile

La Seat Leon si aggiorna con il debutto della versione MY2025. Si tratta di un aggiornamento molto importante per la segmento C del marchio iberico che rinnova, in particolare, la sua gamma di motorizzazioni, con un’attenzione particolare all’elettrificazione con le varianti Hybrid che acquisiscono un ruolo centrale nella strategia di crescita del brand.

L’aggiornamento coinvolge anche la versione station wagon Leon Sportstourer e introduce anche una serie di novità per quanto riguarda la dotazione di serie e gli optional. La nuova gamma delle segmento C di Seat è già ordinabile, con prezzi da 26.600 euro e con la possibilità anche di puntare sulle motorizzazioni diesel che continuano a rappresentare un’opzione valida per la clientela.

Nuovi motori e non solo

A disposizione della clientela, la Nuova Seat Leon MY2025, che affianca la gamma SUV da record della Casa, propone ora una gamma di motorizzazioni rinnovata e composta da quattro unità. Ci sono due motori 1.5 TSI, uno da 116 CV e uno da 150 CV, a cui si affiancano due motori 1.5 Hybrid DSG con tecnologia Mild Hybrid. Anche queste unità sono disponibili con potenza di 116 CV e 150 CV. Sono ancora disponibili in listino le due varianti del diesel 2.0 TDI, sempre con 116 CV e 150 CV di potenza massima (a differenza del benzina non elettrificato, la versione da 150 CV ha il cambio DSG invece che il manuale).

Seat ha rinnovato anche la dotazione della sua Leon con il debutto della versione MY2025. Tra le novità, in questo caso, c’è il Media System da 10 pollici oltre che il colore Fiord Blue che sostituisce il Bianco. Da notare anche l’introduzione del sistema di riconoscimento dei segnali stradali oltre che i sensori di parcheggio anteriori che entrano a far parte della dotazione standard della segmento C. L’aggiornamento della gamma porta nuovi contenuti per l’allestimento Business di Leon e Leon Sportstourer.

Queste versioni, infatti, ora propongono di serie cerchi in lega da 17”, vernice metallizzata, Climatronic (bracciolo anteriore incluso), Full Link wireless, videocamera posteriore, Media System da 10”, ruotino di scorta da 18” (solo per Leon Sportstourer) e sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Cresce anche la gamma di optional a disposizione della clientela. Tra le novità c’è il nuovo sistema di infotainment Navigazione Plus con schermo touch da 12,9 pollici oltre alla tecnologia di illuminazione Matrix LED per i proiettori anteriori. Tra le colorazioni disponibili come optional c’è il nuovo Grigio Grafene, abbinabile in esclusiva alla versione FR. La nuova Leon è ordinabile con tre allestimenti diversi (Style, Business e FR). Gli allestimenti sono abbinabili a tutte le motorizzazioni in gamma.

I prezzi

La Nuova Seat Leon MY2025 è già ordinabile nelle concessionarie del marchio. Il listino prezzi parte da 26.600 euro, con l’allestimento Style abbinato al motore 1.5 TSI da 116 CV. La gamma ibrida, invece, parte da 29.250 euro. In listino ci sono anche gli allestimenti Business, che parte da 28.350 euro, e FR, che parte da 29.400 euro. Per quanto riguard alla versione Sportstourer, invece, si parte da 27.450 euro, con un costo extra di 850 euro rispetto alla versione hatchback. Lo stesso sovrapprezzo viene applicato al resto della gamma. La Sportstouer in versione FR, infatti, parte da 30.250 euro.