CUPRA Formentor e CUPRA Leon: ridisegnate per la prossima generazione

Con un design rinnovato e una serie di miglioramenti tecnologici e prestazionali, CUPRA Formentor e CUPRA Leon si pongono come i nuovi protagonisti di un mercato in continua evoluzione.

Una Formentor che guida il mercato

Il SUV crossover CUPRA Formentor continua a essere il fiore all’occhiello del marchio, confermandosi come il veicolo più venduto dell’azienda. Con 120.100 unità consegnate in tutto il mondo lo scorso anno, la Formentor ha visto un aumento delle vendite del 23% rispetto al 2022. Questo successo è stato raggiunto grazie alla sua progettazione esclusiva per CUPRA, che l’ha resa un’icona nel competitivo segmento A-CUV.

Fonte: Ufficio Stampa CUPRA

Leon: il carattere forte in due varianti

La nuova CUPRA Leon si presenta in due varianti, hatchback a 5 porte e Sportstourer, offrendo ai clienti una scelta che si adatta a diverse esigenze e stili di vita. Con un design accattivante e prestazioni elevate, la Leon si afferma come una delle colonne portanti del marchio in un periodo di espansione globale.

Un primo trimestre da record

I numeri parlano chiaro: nel primo trimestre del 2024, CUPRA ha consegnato 56.600 vetture, registrando un aumento del 21,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Marzo ha segnato un nuovo record per il marchio con 23.800 unità consegnate. Questi dati confermano il trend positivo e l’ottima accoglienza dei modelli CUPRA da parte del mercato.

Design e prestazioni: il cuore della nuova Formentor

La nuova CUPRA Formentor continua a stupire con un design audace e sportivo, accompagnato da motorizzazioni potenti ed efficienti. Il restyling del frontale e le linee scolpite conferiscono al SUV un aspetto ancora più aggressivo e dinamico. All’interno, l’attenzione ai dettagli e l’uso di materiali di alta qualità garantiscono un ambiente raffinato e confortevole.

Tecnologia all’avanguardia per una guida intelligente

Entrambi i modelli sono dotati delle più recenti tecnologie di assistenza alla guida e connettività. Il sistema di infotainment avanzato, con schermo touch ad alta risoluzione, supporta Apple CarPlay e Android Auto, permettendo di integrare senza problemi gli smartphone. La sicurezza è stata ulteriormente migliorata con l’adozione di sistemi avanzati come il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia e il monitoraggio dell’angolo cieco.

Sostenibilità e performance: un binomio vincente

CUPRA ha fatto un ulteriore passo avanti verso la sostenibilità introducendo motorizzazioni ibride plug-in sia per la Formentor che per la Leon. Queste versioni offrono un equilibrio perfetto tra prestazioni sportive e riduzione delle emissioni, consentendo ai conducenti di godere di una guida entusiasmante con un occhio di riguardo per l’ambiente.

Una Tribù in crescita

L’approccio di CUPRA, che ha saputo creare una comunità di appassionati – la cosiddetta “Tribu” – continua a dimostrarsi vincente. La fedeltà dei clienti e il passaparola hanno giocato un ruolo cruciale nella crescita del marchio, con quasi 600.000 vetture consegnate dal lancio nel 2018.

Con nuove CUPRA Formentor e CUPRA Leon, il marchio spagnolo conferma la sua capacità di innovare e di adattarsi alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Grazie a un design affascinante, prestazioni elevate e un forte impegno verso la sostenibilità, CUPRA si pone come un protagonista emergente del panorama automobilistico internazionale.