Sempre più attenzione su Fiat Grande Panda, con Stellantis che però non rilascia date ufficiale sulla sua produzione. Ma i rumors vogliono il SUV ormai in dirittura d'arrivo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Fiat Grande Panda potrebbe arrivare a fine 2024

Cresce l’attesa per l’arrivo di Fiat Grande Panda, l’auto che punta a sorprendere tutti. Stellantis, che punta forte sulla nuova vettura del marchio del Lingotto, non si è mai espressa su una data effettiva d’arrivo della vettura, ma da mesi non si fa che parlare di questo, con il compatto che potrebbe essere sulle strade già da fine 2024. Un giorno da cerchiare in rosso, effettivamente, manca, ma i più informati sono certi: i primo modelli arriveranno a novembre.

Countdown per Grande Panda

Il SUV della Casa non è ancora arrivato, ma fa parlare tanto di sé. Soprattutto perché il Gruppo non ha mai nascosto l’intenzione di puntare in alto col compatto che vuole sorprendere tutti. E come giusto che sia, il mercato ha risposto subito all’arrivo, anzi all’annuncio del nuovo mezzo Fiat, con Grande Panda che potrebbe diventare l’Auto dell’anno 2025. Ma di fatto, ancora, nessuno ha avuto modo di guidarla.

Sì, perché i primi modelli non sono ancora usciti dalla catena di produzione dello stabilimento di Kragujevac, in Serbia. E quando succederà, almeno per il momento, è difficile da dirsi. Si può andare solo di previsioni in base al sentito dire, al capito e al letto. Perché se c’era chi era convinto e certo che l’esordio sarebbe arrivato nella seconda metà del 2024 si è dovuto ricredere. Almeno per ora.

E l’attesa si fa spasmodica, perché la vettura nuovo capitolo dell’iconica serie presentata dal Lingotto sarebbe ormai in arrivo. Questione di tempo, di poca ulteriore attesa.

Quando arriva il compatto

Pare infatti che la produzione del SUV sia slittata leggermente dalle parti di Kragujevac, ma dallo stabilimento serbo il piano sarebbe quello di mettere in lavorazione il mezzo già a partire dal quarto trimestre del 2024. I calcoli, quindi, non sono difficili da fare e le previsioni porterebbero ad avere le prime Fiat Grande Panda su strada almeno per fine anno.

Nulla, però, è stato attualmente confermato da Stellantis, che sulla processo di produzione dell’auto è in silenzio. Com’è avvolta nel mistero anche la questione economica, non tanto di spesa di produzione, quanto di costo effettivo di Grande Panda per il pubblico.

Nonostante i tanti interrogativi c’è però chi è alla finestra ad attendere l’arrivo del SUV, sia come appassionato del brand sia come curioso di vedere il nuovo capitolo della “saga” che va avanti ormai dal lontano 1980, anno in cui Giorgetto Giugiaro disegnò la primissima Panda. E proprio da quella trae ispirazione la quarta generazione presto in arrivo, con la silhouette squadrata e morbida al tempo stesso, con i passaruota robusti che desiderano trasmettere una solidità fuori dal comune, come se il punto di riferimento – in questo caso – fosse la 4×4 del passato.

Novembre, secondo i più, potrebbe essere il mese decisivo per l’arrivo del compatto che di fatto condivide la base meccanica della Citroën C3, presentata nella seconda metà del 2023. Un’auto che sarà disponibile sia in versione elettrica che ibrida, con una batteria da 44 kWh e un motore da 83 kW (113 CV) di potenza che sulla carta offre un’autonomia oltre i 320 km nel ciclo combinato WLTP, rendendola il veicolo ideale sia per l’uso giornaliero in città che per le uscite nel weekend.