Nella lista delle candidate al titolo di Auto dell'Anno 2025 entra anche la Fiat Grande Panda. Non è l'unico modello di marchi italiani in lizza per il premio

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Fiat La Fiat Grande Panda è in lizza per il titolo di Auto dell'Anno 2025

In lizza per il titolo di Auto dell’Anno 2025 c’è anche la Fiat Grande Panda. Il nuovo capitolo dell’iconica serie è stata inserita tra le 41 della long list e, vista la concorrenza, costituisce un importante traguardo. Attesta la bontà del corso avviato dal marchio, intenzionato a confermarsi tra i top player del settore da qui ai prossimi anni.

Base meccanica con la Citroën C3

Con la fusione di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e PSA Groupe in un’unica entità, Stellantis, i brand di entrambe le parti hanno potuto usufruire di enormi mezzi. La possibilità di accedere a risorse comuni ha favorito pure la Fiat Grande Panda, che condivide la base meccanica della Citroën C3, presentata nella seconda metà del 2023. A mesi di distanza, è stato tirato su il velo alla personale interpretazione del Lingotto, avente il compito di proseguire una storia illustre.

In occasione dei suoi 115 anni, celebrati lo scorso 11 luglio, è avvenuta la presentazione ufficiale alla stampa, che tanto era curiosa di scoprirne le qualità. Della produzione se ne occuperà Kragujevac, stabilimento serbo, ma il tocco del Made in Italy rimane. Di conseguenza, i 59 membri della giuria Car of the Year (COTY), in rappresentanza di 22 Paesi (i due membri russi rimangono sospesi), hanno pensato di inserire la Fiat Grande Panda tra le pretendenti. Al vaglio sono stati passati nuovi veicoli in vendita o prima della fine dell’anno in almeno cinque mercati europei.

Le altre italiane

Nell’elenco compaiono pure delle altre italiane, quali l’Alfa Romeo Junior e una coppia di Maserati, la GranTurismo e la Grecale. Sul Tridente sono circolate di recente alcune voci circa una sua eventuale acquisizione da parte di Ferrari, poi smentite da Stellantis, prima con il presidente John Elkann e dunque con il CEO Carlos Tavares. L’amministratore delegato sembrava aver ammiccato all’eventuale spin-off, aprendo alla cessione dei brand non redditizi.

Le difficoltà riscontrate dall’azienda emiliana avevano lasciato supporre in un’uscita di scena dal gruppo, ma le successive rettifiche hanno calmato le acque. Il programma ha, infatti, una durata decennale e sui recenti problemi hanno contribuito le congiunture esterne. Tra le guerre e la transizione ecologica in corso d’opera, diverse ragioni hanno frenato le vendite e occorre tempo per prendere le misure. Non sussistono, invece, dubbi circa la qualità, nemmeno dalla commissione COTY. La Casa con più nomine si rivela Renault, forte di ben tre proposte, vale a dire la 5, la Rafale e la Symbioz.

Il prossimo appuntamento è previsto il 25 novembre, quando le vetture saranno scremate da 41 a sette; poi, a inizio anno, verrà rivelata l’Auto dell’Anno 2025. Di seguito, riportiamo la lista completa: