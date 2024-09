Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Da Los Angeles a New York: la Toyota Prius scrive il record di efficienza

La ricerca dell’efficienza è una delle voci più importanti nello sviluppo delle auto contemporanee, che devono inquinare poco e consumare di meno. La sfida è aperta a tutti gli operatori del settori, a tutte le Case automobilistiche del mondo, anche se c’è chi è partito in anticipo rispetto agli altri e ne sta godendo i frutti. Stiamo parlando di Toyota che già molti anni addietro ha puntato concretamente sui motori ibridi, in special modo, sul modello che è diventato il simbolo della categoria, la Prius. Oggi, l’ultima generazione di questo veicolo ha stabilito il record di consumo di carburante più basso, un traguardo che vale come una medaglia sul petto.

Un viaggio di oltre 5100 chilometri

Abbiamo parlato di record mondiale di consumo più basso di carburante, ma com’è stato stabilito? Bene, la Toyota Prius ha compiuto un lungo viaggio attraversando per intero gli Stati Uniti d’America, partendo dalla Costa Occidentale per arrivare a quella orientale, con una media di 93,158 MPG (miglia per gallone), pari a circa 2,5 l/100 km. Un risultato che lascia tutti quanti a bocca aperta, ottenuto su un percorso di 5.168,7 chilometri, che sono quelli che separano Los Angeles da New York.

Il protagonista di questa vicenda si chiama Wayne Gerdes che ha guidato per tutta questa strada, affrontando varie sfide e scenari pazzeschi, che gli Stati Uniti possono offrire da parte a parte. L’uomo in compagnia della Prius è salito fino a 2.100 metri d’altitudine e ha attraversato zone critiche come il deserto del Mojave, dove le temperature hanno superato ampiamente i 40°C.

Meglio di quanto garantito dalla Casa

Di fronte a un primato del genere, anche la stessa Toyota è rimasta sorpresa poiché il dato relativo all’efficienza nei consumi raggiunto è decisamente migliore rispetto ai 57 MPG nel ciclo combinato delle nuova Prius per il mercato statunitense dichiarati dalla stessa Casa nipponico. Questo perché, per raggiungere il record, sono stati necessari alcuni accorgimenti tenuti da Gerdes durante la guida e che suggerisce agli automobilisti di tutto il globo per migliorare l’efficienza della Prius e ridurre al minimo i consumi.

Tra i comportamenti virtuosi consigliati ci sono il partire da fermo in maniera lenta, il mantenere il più possibile una pressione uniforme e lineare sul pedale dell’acceleratore, il rilasciare l’acceleratore in anticipo quando ci si deve fermare, sfruttando il più possibile lo slancio dell’auto. “Per un tentativo di record come questo – ha spiegato Gerdes – è necessaria un’attenta pianificazione. Non puoi procedere in modo improvvisato. Devi aver un piano, ma devi anche essere sempre pronto a reagire a possibili imprevisti e ad adattare rapidamente il piano se le condizioni cambiano”.

La Toyota Prius continua a stupire

Non è stato dichiarato quanto carburante abbia usato Gerdes per il viaggio, né quanto abbia speso. È possibile però ipotizzare dei numeri: la Prius ha un serbatoio da 11,3 galloni (42,7 litri), questo significa che con un pieno sarebbe stata in grado di percorrere 1.052 miglia (1.693 km), un dato impressionante.

“La Prius ci ha impressionato tutti negli ultimi 23 anni e, francamente continua a stupirci ancora oggi” ha affermato Michael Tripp, vicepresidente della divisione Vehicle Marketing di Toyota, che poi ha aggiunto: “Il record mondiale per il più basso consumo di carburante per noi è solo un ulteriore prova che la Prius è davvero una meraviglia dell’ingegneria”.