Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa BMW La BMW X3 è una delle auto più affidabili del 2021 secondo Consumer Reports

Acquistare una vettura usata costituisce una scelta conveniente rispetto a un nuovo modello. Per una scelta giudiziosa, Consumer Reports, organizzazione no-profit americana impegnata nella tutela dei consumatori, pubblica un report interessante sulle auto più affidabili del 2021, che copre una vasta gamma di segmenti, affinché i conducenti abbiano modo di navigare tra le numerose opzioni disponibili.

Perché scegliere l’usato del 2021

Puntare su un veicolo di seconda mano del 2021 conviene sotto vari aspetti. Innanzitutto, il risparmio appare significativo. Rispetto a uno equivalente del 2024, è pure in grado di costare diverse migliaia di euro in meno. Ciò dipende pure dalla tipologia: un bolide di lusso tende a deprezzarsi presto, mentre una compatta tende a rimanere all’incirca sulle stesse soglie. A tal proposito, la Fiat Panda sembra aver scoperto l’elisir di lunga vita. La celebre utilitaria del Lingotto, leader incontrastata nelle classifiche di vendita italiane da tempo immemore, resiste in maniera eccellente allo scorrere degli anni.

Gli esemplari del 2021 tendono a essere piuttosto ricchi in termini di comfort e tecnologie di sicurezza moderne. È, in fondo, soprattutto questo il motivo dietro al pesante rincaro di opzioni low-cost, tipo Dacia Sandero, che appena uscita dalla fabbrica costa oggi almeno 13.000 euro circa, contro i 7-8.000 di ieri. Infine, una macchina del 2021 tenderà a perdere meno quotazione, essendo il fenomeno perlopiù limitato ai primi anni di vita.

Sistemi di infotainment dietro la lavagna

Lo studio di Consumer Reports sull’affidabilità si basa sui sondaggi annuali condotti tra i propri membri. I risultati evidenziano un dominio dei marchi asiatici, con Toyota e Lexus a tirare le fila: ben 16 delle 36 posizioni occupate sono del colosso asiatico. 32 provengono dall’Asia, dei quali 8 di Honda e Acura, tre di Hyundai e Kia, due di Subaru. Appena tre hanno origini europee: due BMW e una Volvo. Tra i camion full-size, l’unico raccomandato è il Tundra, nell’ultimo Model Year prima del re-design.

Nonostante l’affidabilità generale dei mezzi considerati, i sistemi di infotainment hanno ricevuto parecchie critiche da parte dei proprietari. Tuttavia, delle eccezioni, come Mazda Connect, hanno conseguito un’ottima valutazione. Che nelle attuali soluzioni vi siano delle criticità lo aveva già evidenziato Volkswagen. Il marchio, diretto da Herbert Diess, ha di recente deciso di passare dal solo digitale a un ibrido. L’emulazione dei maxi-display di Tesla non ha, infatti, convinto a pieno la clientela per via della troppa complessità, da cui una maggiore probabilità di distrazioni.

Di seguito, proponiamo l’elenco completo delle auto più affidabili del 2021 secondo Consumer Reports. I modelli consigliati sono elencati in ordine alfabetico e categorizzati in base al segmento.

Compatte: Honda Civic, Mazda 3, Toyota Corolla / Toyota Corolla Hybrid, Toyota Prius / Toyota Prius Prime

Medie-grandi dimensioni: Hyundai Sonata, Toyota Avalon, Toyota Camry

Lusso: Acura TLX, BMW Serie 5, Lexus ES

Sportive: Mazda MX-5

SUV piccoli e compatti: Acura RDX, BMW X3, Honda CR-V, Honda HR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Lexus NX, Lexus UX, Mazda CX-5, Subaru Crosstrek, Subaru Forester, Toyota RAV4, Volvo XC40

SUV di grandi dimensioni: GMC Arcadia, Honda Passport, Honda Pilot, Lexus RX, Lincoln Nautilus, Toyota 4Runner, Toyota Highlander, Toyota Venza

Camion: Ford Ranger, Honda Ridgeline, Toyota Tacoma, Toyota Tundra