Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Fiat Il mito italiano, Fiat Panda, pronto a tornare in pista su Gran Turismo 7

Un mix di nostalgia, sorpresa e attesa sta infiammando in questi giorni la community di “Gran Turismo 7”, dopo che un video teaser pubblicato sui canali ufficiali del gioco ha mostrato, seppur per pochi secondi, un indizio che ha fatto sobbalzare gli appassionati italiani (e non solo) dalla sedia: il modello 3D di una Fiat Panda originale, la versione nata nel 1980.

Un indizio fa ben sperare i fan

Il dettaglio, visibile al minuto 0:34 del filmato, appare su uno dei monitor nello studio di sviluppo di Polyphony Digital, e non sembra lasciar spazio a dubbi: quella silhouette squadrata, essenziale e familiare è proprio quella dell’iconica Panda disegnata da Giorgetto Giugiaro nel 1980. Un’auto che ha segnato la storia della mobilità italiana e che, ora, sembra pronta a tornare anche nel mondo virtuale.

Ad alimentare le speculazioni è stata la visita recente proprio dei Giugiaro – Giorgetto e suo figlio Fabrizio – presso gli studi giapponesi di Polyphony, il team capitanato da Kazunori Yamauchi, padre della saga Gran Turismo. I due designer sono stati protagonisti di una giornata tra workshop creativi e prove di guida virtuale, durante le quali, stando alle immagini trapelate, la Panda ha fatto più di una fugace comparsa sugli schermi. Coincidenza? Difficile crederlo, considerando il profilo altamente simbolico della vettura e il contesto della visita.

Il “Pandino” non è la prima volta che bazzica nel gioco

Non è la prima volta che la Panda fa capolino nell’universo di “Gran Turismo”. Il modello 1000S i.e. del 1990 era già stato incluso in capitoli precedenti della serie – da GT4 a GT6 – diventando un’auto amatissima dai fan grazie alla sua semplicità e al suo carisma. Le sue sei colorazioni e le prestazioni modeste ma realistiche l’avevano resa perfetta per scenari come la Costa di Amalfi, dove lo stile contava quanto – se non più – della velocità.

La possibilità di rivederla oggi in GT7 assume un significato particolare. In un’epoca in cui il realismo grafico e la potenza delle hypercar dominano il mercato dei simulatori di guida, il ritorno di un’auto “popolare” come la Panda rappresenterebbe un piccolo omaggio alla cultura automobilistica degli anni ’80 e ’90, quando le auto erano più essenziali, ma anche più accessibili e riconoscibili.

Tante le storiche presenti

Il ritorno della Panda in “Gran Turismo 7”, qualora confermato, sarebbe anche un tributo alla filosofia della serie: celebrare tutte le automobili, non solo quelle da sogno. Proprio Kazunori Yamauchi ha spesso ribadito il valore culturale e affettivo che certe vetture “normali” hanno per milioni di giocatori nel mondo. “Anche un’auto da città può raccontare una storia e generare emozioni”, ha detto in passato.

Sul fronte ufficiale, per ora, Polyphony Digital non ha rilasciato conferme. Ma l’accumularsi di indizi sembra preludere a un annuncio imminente, magari in vista di un aggiornamento estivo del gioco. Se così fosse, la Panda andrebbe ad affiancare altre vetture storiche già presenti in GT7, contribuendo a rendere il garage virtuale sempre più ricco e variegato. Nel frattempo, la comunità online è in fermento. I forum specializzati pullulano di discussioni, meme e ipotesi. C’è chi spera in una versione elaborata da rally, chi sogna di vederla sulla neve di Lake Louise o tra i cordoli di Tsukuba, e chi semplicemente non vede l’ora di riscoprire il piacere di guidare una vera icona italiana in un contesto globale.