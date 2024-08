Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Guidare un’auto moderna è sempre più un’esperienza avanzata. Tra i numerosi sistemi di assistenza alla guida che facilitano la vita al volante, l’Intelligent Around View Monitor (I-AVM), trova già impiego sulle produzioni di serie da diversi anni a questa parte. Sviluppato dalla squadra interna di Nissan, si distingue per la capacità di offrire una visibilità a 360° pressoché senza precedenti.

Osservatorio su ruote

All’epoca della sua presentazione, nel 2017, il progetto sbalordì appassionati e critici. Le dotazioni hi-tech cominciavano a prendere ampio spazio nei veicoli, ma qui si andava oltre. I possibili vantaggi illustrati dagli stessi autori promettevano di migliorare in misura esponenziale la sicurezza al volante.

L’I-AVM è un sistema all’avanguardia in grado di trasformare la vettura in un osservatorio su ruote. Intorno al mezzo vengono collocate quattro telecamere grandangolari per creare ad hoc una rappresentazione virtuale a 360° dell’ambiente circostante, proiettato sul display dell’abitacolo. Pensate a quanto sarebbe bello avere una sorta di drone personale preposto a sorvolare la vostra “bambina”, così da trasmettere immagini dettagliate in tempo reale.

Non dovete aspettare. L’I-AVM costituisce uno scudo protettivo nel vero senso della parola. Rilevando, infatti, oggetti in movimento quali pedoni, biciclette o ulteriori veicoli, il sistema avvisa il conducente tramite segnali visivi e acustici. Ne consegue una netta riduzione del rischio di collisioni, soprattutto nelle manovre a bassa velocità.

Parcheggiare in spazi ristretti diventa una “passeggiata di salute”. La vista dall’alto a 360° consente di valutare con precisione gli ostacoli e di muoversi in totale sicurezza, senza correre il rischio di graffi e ammaccature. Non è più necessario chiedere un “occhio” ad amici, familiari, conoscenti e semplici passanti mentre vi imbarcate in operazioni complicate. A vegliare sulla vostra testa ci pensa l’I-AVM. Sapere di avere una panorama completica intorno all’auto infonde un senso di protezione e tranquillità, soprattutto in situazioni di traffico intenso o in ambienti complessi come i parcheggi sotterranei.

Immagini elaborate in tempo reale dal software

Il perno centrale dell’I-AVM consiste in un sofisticato software deputato a elaborare in tempo reale le immagini provenienti dalle quattro telecamere. Esse vengono poi combinate al fine di creare una visuale a 360°, proiettata su schermo. L’impianto sa adattare la proiezione in base alla situazione specifica. Ad esempio, nel momento di inserire la retromarcia, mostra in automatico una vista posteriore e una prospettiva dall’alto, in maniera da facilitare i parcheggi.

Poi ci sono le funzionalità aggiuntive, tipo le linee guida dinamiche. In cosa consistono? È presto detto: in linee colorate sovrapposte alla riprese della telecamera, atte a stimare la distanza tra la macchina e gli ostacoli, affinché le manovre siano quantomai precise. Il monitor è suddivisibile in varie sezioni per offrire in contemporanea molteplici angolazioni, in favore della visibilità. Un semplice tocco su un pulsante permette di passare da una scena all’altra, in base alle proprie esigenze.

I progettisti hanno applicato l’innovazione a partire da una coppia di modelli: la Nissan Petrol aggiornata e l’Armada del 2018. Se parliamo di esemplari noti a un pubblico europeo, ha trovato impiego sulla Qashqai, sottoposto a un leggero restyling nel 2024.