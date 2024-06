Nissan Qashqai 2024: il pioniere dei crossover si rinnova

Design più moderno e maggiore impatto visivo

Nissan Qashqai, leader indiscusso del segmento crossover con oltre 4 milioni di unità vendute globalmente, ha fatto il suo debutto europeo nelle pittoresche strade dell’Algarve, in Portogallo. La terza generazione di questo iconico modello si presenta con un design esterno ancora più moderno e dinamico, capace di catturare immediatamente l’attenzione.

La nuova griglia frontale, ispirata alle antiche armature dei samurai giapponesi, combina elementi tridimensionali in nero lucido con dettagli in cromo satinato, creando un effetto visivo di grande impatto. I nuovi gruppi ottici, caratterizzati da linee nette e moduli abbaglianti avanzati, offrono una distribuzione del fascio luminoso più ampia ed efficace, migliorando la visibilità e la sicurezza. Le luci diurne, formate da cinque piccole lenti, e la scritta “Nissan” illuminata sui fari posteriori aggiungono un tocco di modernità e precisione al design.

La versione N-Design introduce ulteriori elementi distintivi come le modanature delle portiere e i passaruota in tinta con la carrozzeria, oltre a nuovi cerchi in lega da 20 pollici che conferiscono al Qashqai una presenza ancora più marcata su strada. Tre nuovi colori per gli esterni (Pearl White, Pearl Black e Deep Ocean) e le opzioni bicolore con tetto nero completano un look davvero unico e accattivante.

Fonte: Ufficio Stampa Nissan

Rivestimenti interni di qualità superiore

L’interno del nuovo Qashqai è un trionfo di eleganza e comfort. Le versioni top di gamma presentano inserti in Alcantara su cruscotto, braccioli delle portiere e parte superiore della console centrale, creando un ambiente raffinato e accogliente. I sedili, rivestiti in pelle ed ecopelle trapuntata, offrono un comfort superiore, mentre la versione N-Design si distingue per i sedili in pelle nera con inserti in Alcantara e la scritta “Qashqai” in rilievo sotto il poggiatesta.

L’illuminazione ambientale a LED, disponibile a partire dalla versione N-Connecta, è regolabile in intensità e colore tramite lo schermo centrale dell’infotainment, permettendo al guidatore e ai passeggeri di personalizzare l’atmosfera dell’abitacolo.

Nuove tecnologie digitali

Qashqai 2024 è dotato delle più avanzate tecnologie di assistenza alla guida e connettività, rendendo l’esperienza di guida più sicura e pratica. Una delle funzioni più apprezzate è l’Around View Monitor (AVM), che offre una vista a 360° della vettura tramite quattro telecamere perimetrali. La funzione 3D permette di selezionare singolarmente una delle otto viste disponibili, facilitando le manovre in spazi stretti e migliorando la sicurezza.

Un’altra innovazione è la suite di Google integrata, che rende l’interazione digitale con il veicolo più rapida ed efficace. Con Google Maps e comandi vocali tramite “Hey Google”, il guidatore può controllare il sistema di ventilazione, il riscaldamento dei sedili, impostare la destinazione del navigatore e molto altro, mantenendo le mani sul volante e gli occhi sulla strada.

I Nissan Connected Services sono stati aggiornati per includere funzioni come il monitoraggio del veicolo rubato e il controllo remoto tramite lo smart home Alexa di Amazon, offrendo una connettività senza precedenti.

e-POWER: il sistema di propulsione unico e innovativo

Il cuore del nuovo Qashqai è il sistema di propulsione e-POWER, una tecnologia esclusiva di Nissan che combina un motore elettrico da 190 CV con un motore termico da 1,5 litri e 158 CV che produce energia. Questo sistema offre un’accelerazione brillante, progressiva e lineare, tipica dei veicoli elettrici, ma senza la necessità di ricarica alla spina.

Il motore elettrico, l’unico a muovere le ruote della vettura, garantisce un piacere di guida superiore con una coppia di 330 Nm disponibile immediatamente. Il motore termico, grazie alla tecnologia con rapporto di compressione variabile, assicura la massima efficienza e rendimento, producendo l’energia necessaria per la trazione elettrica. Questo permette di evitare la ricarica alla spina, rendendo il Qashqai una scelta pratica per chi desidera un veicolo elettrificato senza compromessi.

Cresce il valore residuo

Il nuovo design e le tecnologie innovative del Qashqai 2024 non solo migliorano l’esperienza di guida, ma aumentano anche il valore residuo del veicolo. Secondo Autovista, il valore residuo a 36 mesi e 60.000 km è aumentato di 5 punti percentuali, passando dal 54% al 59%, un riconoscimento della qualità e dell’attrattiva duratura del nuovo Qashqai.

Nuovo Nissan Qashqai 2024, prodotto nello stabilimento di Sunderland nel Regno Unito, rappresenta un’evoluzione significativa per il modello che ha creato il segmento dei crossover. Con un design esterno rinnovato, interni di alta qualità, tecnologie avanzate e un sistema di propulsione elettrificato innovativo, il Qashqai continua a definire gli standard nel segmento C-SUV.

Le vendite del nuovo Qashqai inizieranno a giugno, e con le sue caratteristiche avanzate, è destinato a consolidare ulteriormente la sua posizione di leader di mercato, continuando a conquistare nuovi clienti e a mantenere la fedeltà degli appassionati del marchio.