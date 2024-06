Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Nissan Ufficiale il listino prezzi per l'Italia di Nissan Qashqai 2024

La terza generazione di Nissan Qashqai è stata presentata per la prima volta nel 2021. Sono già passati tre anni da quel fortunato lancio che ha permesso al SUV giapponese di imporsi nel mercato europeo e italiano. Oggi è arrivato un sostanzioso restyling per Qashqai, che le permette di sfoggiare un look più fresco e di annoverare un lungo elenco di migliorie tecnologiche e di sicurezza. Tutti strumenti utili per vincere la battaglia all’interno di un segmento mai così folto e competitivo. Per riuscire nella sua missione è necessario anche un prezzo competitivo, che finalmente è stato comunicato anche per l’Italia.

I cambiamenti estetici

I cambiamenti più eloquenti sono quelli che riguardano i gruppi ottici: le luci diurne mantengono la forma a boomerang ma con un angolo più aperto, mentre le lampade del lato inferiore ripropongono il motivo della griglia, realizzando una continuità stilistica interessante. I proiettori, invece, sono a LED con illuminazione attiva. Al posteriore cambia il taglio interno dei fari, che restano uguali nel profilo ma possiedono gusci trasparenti e due diverse grafiche a seconda dell’allestimento.

Per quanto riguarda l’abitacolo, questo è stato reso più aggraziato tramite un livello di finiture più elevato nel rivestimento dei sedili e della plancia. A seconda degli allestimenti, anche lo spazio interno muta a livello di dettaglio. Su Tekna compaiono dei nuovi sedili in tessuto tecnico e inserti in cromo satinato accompagnati da inserti in Alcantara per plancia, braccioli, consolle centrale, mentre nel Tekna Plus cambia il disegno dei sedili che diventano Premium. N-Design, infine, ha una combinazione pelle e Alcantara per le sedute.

I motori della nuova Nissan Qashqai

Le motorizzazioni relative alla Nissan Qashqai 2024 sono rimaste immutate rispetto a quelle precedenti. Dunque, si inizia con il motore 1.3 turbo a benzina dotato di tecnologia mild hybrid e potenza di 140 o 158 CV, quest’ultimo anche con le opzioni del cambio automatico Xtronic e della trazione integrale, per arrivare all’innovativo E-Power, che unisce la trazione soltanto elettrica a un motore a benzina ad alta efficienza utilizzato come generatore di bordo.

Il listino prezzi di Nissan Qashqai

Dunque, il listino prezzi di Nissan Qashqai è ufficiale anche per l’Italia. Il crossover giapponese viene proposto in cinque allestimenti differenti e con tre motorizzazioni, come abbiamo poc’anzi accennato. Il primo allestimento è Acenta, che nella versione mild hybrid da 140 CV viene proposto a 31.570 euro. Salendo di gerarchia incontriamo N-Connecta, che abbinato allo stesso motore costa 34.530 euro. A seguire abbiamo N-Design da 36.430 euro, Tekna allo stesso prezzo, e Tekna+ a 41.630 euro.

Il prezzo di ingresso della mild hybrid da 158 CV, quindi allestimento Acenta, parte da 34.770 euro, e si può arrivare fino ai 45.820 euro della Tekna+ con quattro ruote motrici. Per chi desidera, invece, la Qashqai e-Power da 190 CV, allestimento Acenta, servono 37.720 euro, mentre per il top di gamma Tekna+ sono necessari ben 46.570 euro.

La lista di optional, oltre alle vernici metallizzate e perlate, è composta da: tetto panoramico (600 euro), impianto Bose (700 euro), Comfort Pack (portellone elettrico e head-up display, 950 euro) e Comfort Pack Plus (che aggiunge sedili elettrici e specchietti con funzione memoria, 1.100 euro).