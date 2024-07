Prezzi vantaggiosi e confermati per il nuovo Nissan Qashqai che in alcune versioni conferma il costo rispetto al passato nonostante le tante novità

Fonte: Ufficio Stampa Nissan Partono gli ordini del nuovo Nissan Qashqai, i prezzi

Nissan ha dato il via agli ordini del nuovo Qashqai, il SUV della Casa giapponese che si è rinnovato e fatto più accessibile. Sia in termini di stile e spazio, sia economici. Il nuovo Nissan Qashqai, infatti, si presenta al pubblico e sul mercato con costi vantaggiosi, dando la possibilità ai consumatori di poter acquistare una vettura a prezzi altamente competitivi e, nonostante sia un nuovo modello, in linea con quelle che sono state le richieste del passato del produttore nipponico. Insomma, una novità che porta con sé una certezza, e non di poco conto.

Nissan Qashqai, via agli ordini

Il via agli ordini per il nuovo Nissan Qashqai è arrivato a partire da lunedì 8 luglio 2024, quando la Casa ha reso noti i prezzi per il SUV che vuole conquistare tutti sul mercato. E il settore, in un certo senso, l’ha già conquistato grazie a una scelta commerciale che in pochi hanno tenuto negli anni.

Nissan, infatti, ha deciso di lanciare sul mercato il nuovo compatto mantenendo invariati i prezzi rispetto al passato. La gamma del nuovo Nissan Qashqai, infatti, si articola in cinque allestimenti (Acenta, N-Connecta, N-Design, Tekna, Tekna+), ma di questi, Acenta, N-Connecta e Tekna hanno maggiori equipaggiamenti di serie rispetto alla versione precedente e con stesso prezzo.

Sul nuovo Qashqai, tra l’altro, sono state introdotte o aggiornate alcune tecnologie di sicurezza, che ora sono di serie su tutta la gamma, per adeguare la vettura alla normativa europea GSR2-B. Tra queste:

la frenata automatica d’emergenza ha un sistema di rilevamento più efficace e interviene più rapidamente in caso di rischio di collisione con altre vetture, ciclisti o pedoni;

la velocità massima consentita, rilevata dal GPS e dalla telecamera anteriore che legge i segnali stradali, è indicata nel quadro strumenti tramite un’icona che inizia a lampeggiare in caso di eccesso di velocità, a cui fa seguito un segnale acustico (novità) se il guidatore non rallenta.

il sistema di rilevamento stanchezza del guidatore e il sistema di avviso e prevenzione abbandono involontario di corsia, che interviene per velocità superiori ai 60 km/h, si riattivano automaticamente a ogni accensione della vettura.

Ma quanto costa il nuovo Nissan Qashaqai?

I prezzi del nuovo SUV

Come detto, gli allestimenti del nuovo Nissan Qashqai sono cinque e ognuno ha una variazione di prezzo rispetto all’altra. Ma non rispetto al passato.

I prezzi vanno dai 31.750 euro di Acenta ai 46.570 euro per le versioni e-Power di Tekna+. Nello specifico Nissan ha comunicato i seguenti prezzi: