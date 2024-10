Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Nissan L'incredibile impresa della nuova Nissan Qashqai

Nissan Qashqai è un veicolo pronto a sorprendere gli automobilisti di tutto il mondo, fin dal suo debutto con la serie originale nel lontano 2007. Da allora lo stesso universo dei crossover è mutato, perché ha dovuto confrontarsi con qualcosa che non c’era e che, ancora adesso, grazie alla nuova generazione resta il punto di riferimento assoluto della categoria. Stavolta, però, la vettura giapponese non ha voluto strabiliare con le sue capacità su strada ma con un’impresa tanto folle quanto audace, assolutamente fuori dall’ordinario: un volo da 65 metri di altezza, con le corde. Un salto nel vuoto che nessuno si poteva aspettare.

La Nissan Qashqai si tuffa

Questa simpatica impresa è stata compiuta dalla filiale francese della Nissan, che ha scelto di portare a un’altezza di 65 metri una nuova Nissan Qashqai e poi l’ha fatta precipitare nel vuoto, conquistando il record mondiale per il salto con l’elastico più alto mai fatto con un’auto. Non una cosa da tutti i giorni che, infatti, finisce di diritto negli annali. “Questo è il tipo di sfida audace e quindi furiosamente essenziale che amiamo in Nissan”, ha detto Jérôme Biguet, direttore marketing di Nissan Francia, appena prima del lancio. L’iniziativa si inserisce all’interno di una serie di spot pubblicitari in cui la crossover giapponese si mostrava mentre faceva skateboard, surf e painball. Il bungee jumping è stato quindi il passo logico successivo, bizzarro ma sicuramente di clamoroso impatto visivo.

Fonte: Ufficio Stampa Nissan

Ma come si è svolta questa peripezia? Dunque, la filiale transalpina della Nissan ha collocato una Qashqai e-Power su una piattaforma costruita appositamente per lei appesa a una gru a Puteaux, nella periferia ovest di Parigi. La Nissan di Francia ha passato più di un mese intero a pianificare questo salto da record, spogliando totalmente l’interno dell’auto e lasciando solo il sedile del conducente. La cosa interessante è proprio questa: la Qashqai non è caduta verso il vuoto in solitaria, ma è stata guidata dal pilota e stuntman Laurent Lasko. L’operatore della gru ha sollevato la Nissan sulla piattaforma fino all’altezza di 65 metri (misurati da un giudice del Guinness dei Primati) lasciando cadere l’auto giù nel vuoto.

Salto da 65 metri di altezza

La Nissan Qashqai era stata fissata con 8 cinghie, che hanno permesso di avere un controllo superiore su quanto in basso e quanto rapidamente sarebbe caduta già. La vettura nipponica è precipitata verso il terreno e ha rimbalzato qualche volta fino a fermarsi. A quel punto la gru ha lentamente riportato a terra le ruote della Qashqai e il giudice, dopo aver ispezionato auto e cinghia, ha confermato il nuovo record. Ma le imprese potrebbero non essere finite per la crossover giapponese: Biguet ha infatti annunciato che le prossima campagna la vedrà saltare da un edificio all’altro.

Insomma, la Qashqai è pronta a conquistare il grande pubblico anche attraverso queste fantomatiche avventure che hanno il gusto dello straordinario. Un modo per far conoscere agli altri il carattere di un veicolo che vuole distinguersi dalla massa, anche attraverso lo sviluppo di doti che sono destinate a pochissimi altri mezzi in tutto il globo.