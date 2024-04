Nissan Qashqai 2024: vediamo da vicino il nuovo crossover di successo

Nissan Qashqai è un autentico modello di successo, uno di quelli da grandi numeri, in grado di stregare un continente intero, come l'Europa. Anche l'Italia è fin dal debutto della primissima generazione (targata 2008), terreno di facile conquista per il crossover giapponese, che si rilancia con quest'ultimo restyling che promette grandissime cose. Bastano gli ultimi numeri per capire il feeling che esiste tra gli italiani e Qashqai: oltre 21.000 unità nel 2023 e quasi 7.000 già totalizzate da gennaio e marzo 2024. Questo permette al C-SUV di Nissan di essere leader delle categoria, alle nostre latitudini, oltre che il modello più venduto dell'intera gamma giapponese.