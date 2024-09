Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Nissan Nissan Qashqai 2024

Presentato nel 2007, Nissan Qashqai è diventato il punto di riferimento nel segmento dei crossover di cui ancora oggi è il leader, trasformandosi in un’icona del design e della tecnologia. Nel corso di questi 17 anni, le campagne di comunicazione hanno sempre accompagnato il successo commerciale delle diverse generazioni della vettura, a partire dalla campagna URBAN PROOF, passando per THE ULTIMATE URBAN CAR e altre creatività fino ad arrivare alla nuova campagna in programma da domenica 8 settembre sulle principali emittenti televisive, dove Qashqai ancora una svolta sfida i limiti della città, con il motto di “defy the limits, defy ordinary“.

Stile e dimensioni di nuova Nissan Qashqai

La terza generazione di Nissan Qashqai cambia sensibilmente, a partire dallo stile esterno contraddistinto da linee taglienti e da un frontale totalmente ridisegnato per conferire alla vettura un superiore impatto visivo. Gli interni sono ancora più eleganti e confortevoli grazie a materiali di qualità e finiture di pregio. Inoltre, le nuove tecnologie di assistenza alla guida e di connettività con suite Google integrata rendono l’esperienza di guida ancora più sicura e pratica.

Le dimensioni sono di:

Lunghezza: 4.425 mm;

Larghezza: 1.835 mm;

Altezza: 1.625 mm;

Passo: 2.665 mm;

Bagagliaio: 504/1.593 litri

Il comparto motori

Le motorizzazioni della Nissan Qashqai 2024 sono le stesse che erano abbinabili alla precedente versione del crossover giapponese. Dunque, la gamma parte dal motore 1.3 turbo a benzina dotato di tecnologia mild hybrid e potenza di 140 o 158 CV, quest’ultimo anche con le opzioni del cambio automatico Xtronic e della trazione integrale, mentre al vertice dei propulsori scoviamo l’innovativo e-Power, che coniuga la trazione elettrica a un motore a benzina ad alta efficienza utilizzato come generatore di bordo.

Allestimenti e prezzi

Gli allestimenti della nuova Nissan Qashqai (qui le immagini) sono stati organizzati e razionalizzati per essere chiari e ben distinguibili. Di seguito tutti i dettagli:

Acenta : la versione di ingresso che adotta cerchi di lega da 17” (18” per la e-Power), retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, luci a Led, strumentazione da 7”, climatizzatore bizona, infotainment da 12,3” con Apple CarPlay e Android Auto, sensori di parcheggio posteriori con telecamera. Di serie ci sono anche il cruise control adattivo, l’assistente al mantenimento di traiettoria, il monitoraggio dell’angolo cieco e la frenata automatica d’emergenza anche in retromarcia;

: la versione di ingresso che adotta cerchi di lega da 17” (18” per la e-Power), retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, luci a Led, strumentazione da 7”, climatizzatore bizona, infotainment da 12,3” con Apple CarPlay e Android Auto, sensori di parcheggio posteriori con telecamera. Di serie ci sono anche il cruise control adattivo, l’assistente al mantenimento di traiettoria, il monitoraggio dell’angolo cieco e la frenata automatica d’emergenza anche in retromarcia; N-Connecta e N-Design: entrambe le proposte aggiungono cerchi da 18”, strumentazione digitale da 12,3”, luci ambientali, sensori di parcheggio anteriori, ricarica wireless, cambio e volante rivestiti in pelle, guida assistita di Livello 2 (per versioni con cambio automatico). La N-Design ha in più i cerchi da 20” con sospensioni multilink, tetto a contrasto e rivestimenti in Alcantara;

entrambe le proposte aggiungono cerchi da 18”, strumentazione digitale da 12,3”, luci ambientali, sensori di parcheggio anteriori, ricarica wireless, cambio e volante rivestiti in pelle, guida assistita di Livello 2 (per versioni con cambio automatico). La ha in più i cerchi da 20” con sospensioni multilink, tetto a contrasto e rivestimenti in Alcantara; Tekna e Tekna+: sono le versioni al vertice della gamma e guadagnano dettagli nero lucido per la carrozzeria, retrovisori provvisti di memoria, head-up display, rivestimenti in pelle sintetica, sedile guida con regolazioni elettroniche e memoria, bagagliaio ad apertura elettrica. La Tekna+ ha in più il tetto panoramico, parabrezza e volante riscaldati, impianto Bose da 10 altoparlanti e sedili rivestiti di pelle (gli anteriori riscaldati e con funzione massaggio).

Prezzi a partire da 31.570 euro per le versioni Mild Hybrid e 37.320 euro per le versioni e-POWER. Il listino è comunque aperto a varie soluzioni.