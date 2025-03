Fonte: Ufficio Stampa Nissan La Nissan Micra torna in Europa

Nissan prepara un ambizioso piano di rinnovamento per il mercato europeo: la Casa nipponica, infatti, ha annunciato il ritorno della Nissan Micra, con una nuova generazione che sarà esclusivamente elettrica. Oltre alla segmento B, un progetto chiave per la crescita del brand in Europa nel corso dei prossimi anni, sono in arrivo diversi nuovi modelli a partire dalla terza generazione di Nissan Leaf. Ci sarà spazio, in futuro, anche per la Nuova Juke. Andiamo ad analizzare, punto per punto, quanto annunciato oggi da Nissan in merito alla sua nuova strategia di elettrificazione.

Il ritorno di un’icona

Il primo passo della nuova strategia di Nissan è rappresentato dal ritorno in Europa della Micra, che sarà disponibile in versione esclusivamente elettrica. Il nuovo modello, completamente ridisegnato rispetto al passato, è stato progettato da Nissan Design Europe a Londra e sarà prodotto presso lo stabilimento Renault Ampere ElectriCity di Douai, in Francia. Il debutto commerciale è previsto entro la fine del 2025.

A disposizione della clientela ci saranno due versioni della city car. Il modello base avrà una batteria da 40 kWh mentre sarà disponibile anche una seconda variante, con batteria da 52 kWh. Questa seconda opzione offrirà, naturalmente, l’autonomia maggiore con la possibilità di superare i 400 chilometri, almeno stando alle dichiarazioni dell’azienda. Non ci sono informazioni, per ora, sulle altre caratteristiche tecniche.

Maggiori dettagli in merito alla nuova Micra saranno rilasciati dalla Casa nel corso dei prossimi mesi. Il modello segna un punto di svolta per Nissan che mira a crescere in Europa andando a conquistare uno dei segmenti chiave del mercato. Tale segmento comprende diversi modelli inclusi nella Top 10 delle auto più vendute in Europa.

Le altre novità

In rampa di lancio ci sono anche altri progetti a partire dalla terza generazione di Nissan Leaf. L’elettrica è stata ripensata ed è ora un crossover adatto alle famiglie. La base di partenza è la piattaforma CMF-EV, la stessa su cui è stata realizzata la Nissan Ariya. Da segnalare anche l’arrivo in Europa, sempre nel corso del 2025, della nuova versione di e-POWER, il propulsore che ha rivoluzionato il mondo delle ibride introducendo un sistema che vede il motore elettrico abbinato alle ruote e il motore termico utilizzato per produrre energia.

Nel corso del 2026, invece, Nissan lancerà anche la terza generazione di Juke, l’apprezzato crossover compatto che arriverà sul mercato con una versione al 100% elettrica basata sulla concept car Hyper Punk. Juke avrà un ruolo importantissimo per il futuro del brand in Europa, affiancandosi alla Micra per proporre alla clientela una gamma compatta e accessibile, completamente elettrificata e con un design caratteristico.

Leon Dorssers, Regional Senior Vice President, Sales & Marketing, Nissan AMIEO, ha commentato in questo modo gli annunci di oggi dell’azienda: “Le novità della gamma Nissan presentate oggi sono parte della nostra strategia di elettrificazione in Europa. Tutti i nuovi modelli condividono il DNA Nissan, caratterizzato da design accattivante, tecnologie innovative e intuitive e da una serie di vantaggi in grado di consolidare la nostra base di clienti e attrarne di nuovi.”