Negli ultimi anni, il mercato dei veicoli elettrici ha conosciuto una crescita esponenziale, trainata dalla crescente consapevolezza ambientale e dalle politiche governative orientate alla riduzione delle emissioni di CO2. In questo contesto, il potenziamento delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici è diventato essenziale per supportare la transizione verso una mobilità sostenibile. Autostrade per l’Italia ha annunciato il lancio di nuove gare per l’affidamento del servizio di ricarica in 60 aree di servizio distribuite lungo la rete autostradale. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per garantire che i conducenti di veicoli elettrici possano contare su una rete di ricarica affidabile e capillare durante i loro spostamenti.

Le nuove gare: struttura e obiettivi

Le nuove gare d’appalto annunciate da Autostrade per l’Italia mirano a selezionare operatori qualificati per l’installazione e la gestione di colonnine di ricarica ad alta potenza in 60 aree di servizio lungo le autostrade italiane. Il progetto è suddiviso in 10 lotti, che verranno assegnati attraverso due fasi competitive. La prima fase, già in corso, prevede la qualifica degli operatori interessati, che dovranno manifestare il proprio interesse entro il 20 settembre. Successivamente, nella seconda fase, gli operatori qualificati saranno invitati a presentare le loro offerte definitive, che dovranno essere valutate entro l’inizio del 2025. L’obiettivo finale è quello di rendere operative le stazioni di ricarica entro la fine dello stesso anno.

Queste nuove stazioni di ricarica saranno dotate di colonnine ad alta potenza, con una capacità di almeno 300 kW complessivi, ovvero 150 kW per punto di ricarica. Questo livello di potenza è essenziale per garantire tempi di ricarica rapidi, che possano rispondere alle esigenze dei conducenti in viaggio. Le aree di servizio interessate sono state selezionate strategicamente per coprire in modo omogeneo il territorio italiano, con una particolare attenzione alle due principali direttrici Nord-Sud: l’A1 Milano-Napoli e l’A14 Bologna-Taranto.

L’iniziativa è in linea con le direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e con le misure stabilite dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), che mirano a promuovere la diffusione della mobilità elettrica in Italia. Inoltre, la decisione di assegnare un massimo di tre lotti per operatore economico per ciascuna delle due tranche della gara è volta a garantire la pluralità dell’offerta e a favorire la concorrenza, con l’obiettivo di migliorare il servizio offerto agli utenti.

Impatti e benefici per gli utenti autostradali

L’introduzione di nuove stazioni di ricarica lungo le autostrade italiane rappresenta un significativo miglioramento delle infrastrutture di supporto per i veicoli elettrici. Questo sviluppo avrà un impatto positivo non solo sull’esperienza di guida degli utenti attuali, ma anche sulla diffusione dei veicoli elettrici in Italia. Uno dei principali ostacoli all’adozione di massa dei veicoli elettrici è la “range anxiety”, ovvero la paura di non riuscire a trovare un punto di ricarica prima che la batteria si esaurisca. L’espansione della rete di ricarica, soprattutto in aree chiave come le autostrade, è cruciale per superare questo ostacolo e rendere i veicoli elettrici una scelta praticabile per un numero crescente di automobilisti.

Inoltre, la decisione di installare colonnine di ricarica ad alta potenza è un elemento strategico. Tempi di ricarica più rapidi significano che i conducenti potranno fare soste più brevi, riducendo al minimo il tempo perso durante i viaggi a lunga distanza. Questo è particolarmente importante per chi utilizza l’auto elettrica per lavoro o per viaggi frequenti, dove la rapidità e l’efficienza sono fondamentali.

Le 60 nuove stazioni di ricarica saranno equamente distribuite tra il Centro-Nord e il Centro-Sud del paese, con 28 aree di servizio situate nel Centro-Sud e 32 nel Centro-Nord. Questa distribuzione geografica mira a coprire l’intero territorio attraversato dalla rete autostradale gestita da Autostrade per l’Italia, garantendo che nessuna regione venga lasciata indietro nel processo di transizione verso una mobilità più sostenibile.

Oltre ai benefici immediati per gli utenti, l’espansione delle infrastrutture di ricarica potrebbe avere effetti positivi anche sull’economia italiana. La costruzione e la manutenzione delle nuove stazioni di ricarica richiederanno investimenti significativi, che potrebbero tradursi in nuove opportunità di lavoro nel settore delle infrastrutture e dell’energia rinnovabile. Inoltre, una rete di ricarica più capillare potrebbe attrarre ulteriori investimenti nel settore della mobilità elettrica, stimolando l’innovazione e la crescita economica.