Il Gruppo Renault, attraverso Mobilize, entrerà a far parte dell'universo di Free To X e Autostrade per l'Italia, con l'obiettivo di realizzare una rete di colonnine più capillare

Fonte: Ufficio Stampa Mobilize Nuova partnership fra Mobilize e Free To X

Mobilize, il brand del Gruppo Renault dedicato alle nuove forme di mobilità, ha annunciato un importante passo avanti nella sua strategia di espansione nel settore della ricarica rapida in Europa. Attraverso un’operazione di acquisizione strategica, Mobilize entrerà a far parte di Free To X, la sussidiaria di Autostrade per l’Italia specializzata nella realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica ad alta potenza.

Una partnership importante: tante colonnine ad alta velocità

Questa partnership segna un momento significativo per il mercato della mobilità elettrica in Italia, aprendo la strada ad una diffusione più capillare di stazioni di ricarica ad alta potenza lungo la rete autostradale e in aree strategiche del territorio nazionale. L’obiettivo è quello di rendere la ricarica degli EV più veloce e accessibile, contribuendo in modo decisivo alla transizione verso un futuro di mobilità sostenibile.

Free To X, forte della sua posizione di leader nel mercato nostrano della ricarica ad alta potenza (HPC), gestisce attualmente una rete di 110 stazioni di ricarica, principalmente dislocate lungo le autostrade. Queste stazioni, in grado di erogare fino a 400 kW di potenza, sono accessibili a tutti i fornitori di servizi di mobilità elettrica, garantendo un’ampia copertura e interoperabilità.

Interventi non solo nelle autostrade

L’investimento di Mobilize in Free To X non si limiterà al consolidamento della rete autostradale, ma si estenderà anche allo sviluppo di nuove opportunità al di fuori di essa. Si prevede quindi un’espansione capillare delle infrastrutture di ricarica in aree strategiche del Paese, come centri urbani, aree commerciali e punti di interesse turistico.

Gianluca De Ficchy, CEO di Mobilize, ha espresso grande entusiasmo per questa partnership, definendola un passo fondamentale nella missione di Mobilize di guidare la transizione verso una mobilità sostenibile. La collaborazione con Free To X non solo rafforza l’infrastruttura di ricarica italiana, ma si inserisce perfettamente nella strategia dell’azienda di realizzare una solida rete di ricarica rapida in tutta Europa, rendendo la mobilità elettrica più accessibile a tutti.

Anche Giorgio Moroni, CEO di Free To X, ha accolto con favore l’accordo con Mobilize, sottolineando l’importanza di fornire soluzioni di ricarica rapide e ultraveloci per i viaggiatori, incentivando la crescita della mobilità elettrica al di fuori della rete autostradale. L’operazione conferma la rilevanza di Free To X come attore chiave nella promozione di una mobilità a basse emissioni, contribuendo attivamente al percorso di transizione verso un futuro più sostenibile.

Le prospettive per l’Italia

La partnership tra Mobilize e Free To X rappresenta un’importante sinergia tra l’esperienza di un grande gruppo automobilistico come Renault e la competenza di un operatore leader nel settore della ricarica ad alta potenza come Autostrade per l’Italia. Questa collaborazione strategica contribuirà ad accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Italia, offrendo ai consumatori un’infrastruttura di ricarica capillare, efficiente e accessibile.

L’operazione di acquisizione è soggetta alle approvazioni delle autorità regolamentari. Non appena saranno ottenute le autorizzazioni necessarie, la partnership tra Mobilize e Free To X potrà entrare nella sua fase operativa, dando il via ad un ambizioso piano di sviluppo ed espansione delle infrastrutture di ricarica in Italia.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto europeo e globale in cui la mobilità elettrica sta vivendo una fase di forte crescita. L’impegno di aziende come Mobilize e Free To X, insieme al supporto delle istituzioni e degli operatori del settore, è fondamentale per creare un ecosistema di mobilità sostenibile che possa rispondere alle sfide ambientali e alle esigenze di una società in continua evoluzione.