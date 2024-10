Fonte: Comunicato Stampa Mobilize Mobilize lancia due nuove minicar: Duo e Bento

Mobilize dà il benvenuto a Duo e Bento, i due nuovi veicoli compatti ideali per muoversi in città grazie alle loro dimensioni ridotte. Ma Duo e Bento non sono solamente destinati al trasporto delle persone, sono infatti soluzioni semplici, sicure e sostenibili anche per il trasporto delle merci. “Duo e Bento incarnano la visione di Mobilize di fronte alle sfide della mobilità in ambito urbano e periurbano: sono nati per offrire a privati e operatori professionali spostamenti quotidiani più semplici, più sicuri, più rispettosi dell’ambiente e in linea con le problematiche delle città di oggi”, ha spiegato Gianluca De Ficchy, il Ceo di Mobilize presentando le due nuove creazione della casa automobilistica francese. Il Mobilize Duo è un veicolo a due posti pensato per il trasporto delle persone, il Mobilize Bento è invece stato concepito come un mini veicolo commerciale ed è infatti caratterizzato da un ampio vano portabagagli nella parte posteriore. È questa, tra l’altro, la grande differenza a livello estetico tra le due mini car.

Mobilize Duo e Bento: le dimensioni

Abbiamo accennato dalle dimensioni estremamente ridotte dei Mobilize Duo e Bento, ma quando sono grandi? Tra i due, Bento è quello che ha una lunghezza maggiore, che raggiunge i 2,54 metri. Duo è invece ancora più piccolo: la sua lunghezza è infatti di appena 2,43 metri.

Proprio queste dimensioni certamente ridotte rendono il Mobilize Duo e il Mobilize Bento due veicoli estramamente maneggevoli all’interno del traffico urbano e rendono anche più semplice trovare un posto dove parcheggiarli (e sappiamo tutto quanto può essere complicato in città trovare un posto dove lasciare la propria auto).

Mobilize Duo e Mobilize Bento basta la patente AM

Oltre che essere la soluzione ideale per muoversi in città, il Mobilize Duo e il Mobilize Bento possono essere anche il primo mezzo di trasporto degli utenti della strada più giovani (in particolare il Mobilize Duo, considerando che il Mobilize Bento è stato concepito per essere un mezzo commerciale).

Per guidare le due mini car, infatti, non è necessario essere in possesso della patente B (che può essere presa a partire dai 18 anni di età) ma è sufficiente la patente AM, la stessa che serve per guidare il motorino, che può essere presa a partire dai 14 anni di età.

Mobilize Duo e Mobilize Bento: l’autonomia della batteria

Oltre che le dimensioni, sono differenti anche le prestazioni tra il Mobilize Duo e il Mobilize Bento. Il primo ha un’autonomia di 161 chilometri, il secondo ha invece un’autonomia leggermente inferiore, di 149 chilometri. Una differenza minima per i due veicoli elettrici che sono in grado comunque di percorrere diversa strada senza la necessità di essere attaccati a una colonnina di ricarica per un “pieno” di elettricità.

Ciò che invece li accomuna è il fatto che sono stati progettati con un approccio altamente ecosostenibile. Come tutti i mezzi elettrici, Duo e Bento hanno un basso impatto ambientale. Ma lo hanno sin dalla catena di montaggio: le due mini car sono infatti realizzate con oltre il 40% di materiali riciclati e a loro volta sono riciclabili al 95%.