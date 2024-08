Fonte: 123RF Vetture Tesla

L’automobile è per molti il mezzo di trasporto delle ferie, quello dei viaggi in famiglia o con gli amici, per altri invece è soprattutto il mezzo degli spostamenti per lavoro. Per un motivo o per l’altro, è comunque uno dei mezzi di traposto che gli italiani più utilizzando anche quando devono uscire dalla propria città. Ed è proprio per questo motivo che in un momento di transizione come l’attuale, per quel che riguarda il mondo dei motori, con l’elettrico che sta prendendo sempre più piede per chi si avvicina al mondo dei trasporti a emissioni zero viene quasi naturale domandarsi quanto costa viaggiare con un’auto elettrica. A questa domanda ha provato a dare una risposta il team di InsideEVs che ha fatto dei test con due veicoli elettrici diversi testandoli in un viaggio in autostrada da Milano a Napoli.

Le auto elettriche scelte per il test

Le due automobili elettriche che sono state utilizzate per il viaggio in autostrada da Milano a Napoli sono la Tesla Mosel Y e la Fiat 500e. La scelta di questi due veicoli non è stata casuale: sono infatti due delle tre automobili elettriche più vendute in Italia nel corso del 2023. In particolare la Tesla Model Y è stata l’auto a zero emissioni in assoluto più acquistata nel nostro Paese nel 2023 con 8.587 modelli venduti, la Fiat 500e si piazza invece al terzo posto di questa graduatoria con 4.749 modelli venduti.

Al secondo posto c’è la Tesla Model 3, con 7.385, ma avendo già preso in esame un altro modello della casa americana fondata da Elon Musk, il team di InsideEVs ha preferito evitare su un’auto differente, come la Fiat 500e e provare quindi un veicolo di un’altra casa automobilistica.

Le caratteristiche della Tesla Model Y e della Fiat 500e

Pur essendo entrambe automobili elettriche, la Tesla Model Y e la Fiat 500e presentano numerose differenze: basti pensare che la prima è un Suv, la seconda una city-car. Anche in consumi in autostrada sono differenti: 22 kWh ogni 100 chilometri per la Tesla Model Y, 23,3 kWh ogni 100 chilometri per la Fiat 500e.

Quanto costare viaggiare in autostrada con un’auto elettrica? I risultati del test

Dopo aver visto tutte le premesse e le differenze tra le due automobili prese in esame, vediamo i risultati del testa. Il viaggio da Milano a Napoli in autostrada con la Tesla Model Y è costato 275,40 euro con la ricarica in Pay-per-use (effettuando un abbonamento per la ricarica il costo del viaggio si è abbassato a 176,80 euro).

Più caro invece il viaggio da Milano a Napoli a bordo della Fiat 500e: con la ricarica in Pay-per-use il costo è stato di 291,60 euro. Anche in questo con l’abbonamento per la ricarica si è risparmiato qualcosa ma il costo è stato comunque superiore rispetto a quello del viaggio con la Tesla Model Y: 291,60 euro.

C’è però da tenere in considerazione un altro fattore: le ricariche della batteria sono tutte state effettuate presso colonnine di pubbliche e non è stato quindi preso in considerazione il risparmio che avrebbe comportato l’eventuale ricarica domestica della batteria.