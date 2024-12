Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: Automotive Lulop Ricarica elettrica

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato i risultati del bando PNRR dedicato allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica elettrica. Questo progetto, inserito nella Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, mira a incentivare la transizione verso una mobilità sostenibile in Italia, attraverso il finanziamento di punti di ricarica rapida e super rapida per veicoli elettrici.

Tra i principali vincitori del bando, FastWay, uno dei leader italiani nel settore, ha ottenuto un finanziamento di circa 15 milioni di euro per la realizzazione di 733 stazioni di ricarica, distribuite in 690 punti in ambito urbano e 43 su strade extraurbane. Questo intervento consentirà l’installazione di 1.466 punti di ricarica, rafforzando ulteriormente la rete nazionale di infrastrutture di ricarica.

Un risultato che premia la strategia di FastWay

L’assegnazione dei fondi del bando PNRR rappresenta un traguardo significativo per FastWay e una testimonianza del suo impegno nello sviluppo di una rete di ricarica capillare e performante. Tra le città coinvolte nel progetto spiccano Roma, Milano, Torino e Bologna, insieme a numerosi capoluoghi di provincia, come Brescia, Padova, Parma, Piacenza e Treviso.

Questa distribuzione strategica punta a soddisfare la crescente domanda di mobilità elettrica, garantendo una copertura adeguata sia nei grandi centri urbani sia lungo le principali arterie stradali italiane.

Il CEO di FastWay, Paolo Esposto, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti grazie alla partecipazione a questa procedura pubblica. Questa misura rappresenta un passo importante per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica pubblica per l’Italia, che registra in questo momento un ritardo delle immatricolazioni di veicoli elettrici rispetto ad altri paesi europei.”

Questo risultato conferma la capacità di FastWay di rispondere alle sfide poste dal bando, garantendo qualità e innovazione nel settore delle infrastrutture per veicoli elettrici.

Sfide e opportunità per il futuro

Nonostante il traguardo raggiunto, FastWay ha evidenziato alcune criticità legate ai tempi di autorizzazione per l’installazione delle stazioni di ricarica. Paolo Esposto ha infatti sottolineato la necessità di un maggiore supporto da parte delle amministrazioni locali:

“FastWay ha già iniziato le attività di installazione delle stazioni di ricarica incentivate con l’obiettivo di completarle nel più breve tempo possibile. Tuttavia, affinché il Paese possa raggiungere gli obiettivi stabiliti, è indispensabile il supporto delle amministrazioni locali per ridurre i tempi di ottenimento dei titoli autorizzativi necessari all’installazione delle stazioni di ricarica e dei distributori locali per la connessione alla rete elettrica delle stesse, in modo da rispettare le scadenze del bando PNRR.”

Massimo Dominici, Vice Presidente di FastWay ed Head of Investment Management RE e Infrastrutture di Azimut Libera Impresa SGR, ha espresso grande soddisfazione per il risultato: “FastWay, una delle partecipate del fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG, sta dimostrando brillanti risultati e caratteri distintivi in uno scenario sempre più competitivo. Per questo accogliamo con soddisfazione l’esito del bando, che avvalora il percorso fatto finora dalla società stimolandone la futura crescita.”

Questo progetto rappresenta dunque una straordinaria opportunità per accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile in Italia, ma il successo dipenderà dalla capacità del sistema-paese di agevolare i processi autorizzativi e burocratici.

Con l’assegnazione di 733 stazioni di ricarica elettrica, FastWay si conferma un attore chiave nel settore della mobilità elettrica italiana. Grazie ai fondi del PNRR, l’azienda potrà realizzare interventi strategici in città come Roma, Milano, Torino e Bologna, contribuendo a ridurre il divario con altri paesi europei in termini di infrastrutture di ricarica.

Per rispettare le tempistiche imposte dal bando, sarà fondamentale un maggiore sostegno delle istituzioni locali e una stretta collaborazione con i distributori energetici. Solo così sarà possibile garantire una rete di ricarica moderna, capillare e pronta a sostenere l’espansione del mercato dei veicoli elettrici.