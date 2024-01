Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: comunicato stampa Fastway fastway stazione di ricarica

FastWay, diventata un’icona di progresso nel campo della mobilità elettrica, celebra il suo primo anno di attività con traguardi notevoli e piani ambiziosi per il 2024. Il principale successo raggiunto finora è l’implementazione di 80 punti di ricarica rapida nel Nord Italia. Questa rete di “corridoi elettrici” ha reso possibile per i proprietari di veicoli elettrici viaggiare e ricaricare in modo efficiente in regioni precedentemente prive di adeguati servizi di ricarica.

Partnership strategiche e ampliamento della rete

La strategia vincente di FastWay si basa su collaborazioni efficaci con enti pubblici italiani. Con oltre 50 accordi con comuni, tra cui Milano, Genova, Novara, Vicenza, Biella, Asti e recentemente Gorizia, FastWay si è affermata come leader nel fornire servizi di ricarica nelle aree urbane. Ha inoltre instaurato partnership significative per la realizzazione di stazioni di ricarica in parcheggi pubblici e strutture private, gestendo ogni aspetto, dalla progettazione alla manutenzione.

Obiettivo per il 2024: 250 nuovi punti di ricarica

Nei primi mesi del 2024, FastWay mira a realizzare un obiettivo ambizioso: installare 250 nuovi punti di ricarica rapida. Questi avanzati punti di ricarica permetteranno di ricaricare i veicoli Long Range dal 20% all’80% in soli 30 minuti, contribuendo significativamente allo sviluppo della mobilità elettrica nel paese.

Carlo Mereu, fondatore di FastWay, ha enfatizzato il ruolo dell’espansione nella strategia aziendale: “In linea con il nostro mantra ‘velocità oltre la ricarica’, stiamo estendendo rapidamente la nostra rete di Fast Charging. Con 250 nuovi punti di ricarica, dimostriamo il nostro impegno nel fornire soluzioni sempre più avanzate e accessibili, consolidando la nostra posizione come uno dei maggiori operatori indipendenti in Italia nel settore della ricarica ad alta potenza.”

L’evoluzione di FastWay si arricchisce con l’ingresso di Gianluca Comin come presidente del Consiglio di Amministrazione. Fondatore di Comin & Partners, una realtà leader nella consulenza strategica, Comin apporta un’esperienza decennale nel settore energetico. La sua expertise sarà fondamentale per sostenere FastWay nel raggiungere i suoi obiettivi futuri e contribuire al progresso della mobilità elettrica in Italia.

FastWay: un esempio di eccellenza nella mobilità elettrica

FastWay non si limita a essere un semplice operatore nel settore della ricarica elettrica; rappresenta un esempio di innovazione e sviluppo nella mobilità elettrica in Italia. Con l’espansione della sua rete di ricarica e una leadership strategica e visionaria, FastWay si posiziona al centro di una trasformazione ecologica fondamentale per il futuro sostenibile del Paese. Le prospettive per il 2024 e oltre sono promettenti, con FastWay pronta a svolgere un ruolo chiave nella transizione energetica italiana.

In conclusione, l’impegno di FastWay nel settore della mobilità elettrica è un chiaro esempio di come l’innovazione tecnologica e una forte visione strategica possano guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile. Con la sua espansione rapida e l’ingresso di nuove figure di leadership, FastWay si prepara a essere un attore principale nella rivoluzione verde, contribuendo in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi ambientali del Paese. Nel 2024, con l’aggiunta di 250 nuovi punti di ricarica, FastWay non solo migliorerà l’infrastruttura per i veicoli elettrici in Italia, ma darà anche un impulso significativo all’adozione di questa tecnologia sostenibile, marcando un passo importante verso un futuro più pulito e verde.