Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: 123RF ricarica elettrica su auto

Con l’inaugurazione della nuova area di ricarica Ultra Fast Charge presso il centro commerciale Città Fiera di Udine, la mobilità elettrica nel nord-est Italia fa un ulteriore passo avanti. Tre operatori di riferimento del settore, Atlante, Ionity e Tesla, hanno unito le forze per creare un hub di ricarica all’avanguardia, situato in una posizione strategica che facilita l’accesso non solo agli abitanti della regione, ma anche ai viaggiatori provenienti da Austria e Slovenia.

Il centro commerciale Città Fiera è una delle mete più frequentate del Friuli-Venezia Giulia, con oltre 8,2 milioni di visitatori all’anno e ben 230 negozi. Grazie alla nuova area di ricarica ultrarapida, i clienti possono ricaricare le loro auto elettriche in tempi brevi mentre fanno shopping o si godono una pausa. Situata nel parcheggio nord del centro commerciale, questa infrastruttura di ricarica ad alta potenza rappresenta un’innovazione chiave per la transizione verso un futuro di mobilità sostenibile.

Atlante, Ionity e Tesla: una collaborazione per la mobilità elettrica

La nuova stazione di ricarica Ultra Fast Charge si distingue per la sua capacità di offrire un servizio efficiente e rapido. Con un totale di 19 punti di ricarica, l’hub è suddiviso in due aree principali: la prima gestita da Atlante, con 12 colonnine, e la seconda gestita in collaborazione da Ionity e Tesla.

Nello specifico, Atlante ha installato 8 colonnine da 150 kW e 4 colonnine da 300 kW, offrendo così opzioni per diversi tipi di veicoli e necessità di ricarica. Questo significa che gli utenti possono scegliere la potenza di ricarica in base alla durata della loro sosta, rendendo la procedura ancora più conveniente. Ionity, invece, ha predisposto 6 colonnine con potenze che arrivano fino a 350 kW, il massimo attualmente disponibile sul mercato, garantendo tempi di ricarica estremamente brevi. Queste colonnine sono pronte per un ulteriore ampliamento, con la possibilità di installare altri 6 punti di ricarica in futuro, già previsti negli stalli.

Un aspetto interessante è la presenza di un charger multistandard che supporta connettori Type 2, CHAdeMO e CCS Combo 2, aumentando ulteriormente la flessibilità dell’hub di ricarica. In questo modo, anche chi possiede modelli di auto elettriche meno recenti o con standard diversi può facilmente utilizzare il servizio.

Infine, Tesla ha installato i propri Supercharger, garantendo una perfetta integrazione con il Tesla Store già presente all’interno del centro commerciale. Questo posizionamento strategico permette ai clienti di Tesla di accedere sia alla consulenza in negozio che alla ricarica ultrarapida nello stesso luogo, con la possibilità di testare nuovi modelli mentre il veicolo si ricarica.

Energia rinnovabile al 100%: ricarica sostenibile in 20 minuti

Uno degli aspetti più importanti della nuova stazione di ricarica a Città Fiera è l’impegno verso la sostenibilità ambientale. Tutte le 19 colonnine installate da Atlante, Ionity e Tesla sono alimentate da energia rinnovabile al 100%. Questo garantisce non solo una riduzione delle emissioni di CO2 durante l’uso del veicolo elettrico, ma anche durante la ricarica, rendendo l’intero processo realmente ecologico.

Grazie a tecnologie avanzate, la ricarica di un’auto elettrica può essere completata in circa 20 minuti, un tempo nettamente inferiore rispetto alle stazioni di ricarica tradizionali. Questa velocità è resa possibile grazie alla potenza di ricarica ultra rapida, che permette di caricare rapidamente anche le batterie più capienti di auto elettriche di ultima generazione. Per i viaggiatori, in particolare quelli provenienti da Austria e Slovenia, questa nuova area rappresenta un punto di sosta ideale, permettendo di ricaricare l’auto in breve tempo prima di proseguire il viaggio.

L’ubicazione strategica della stazione nel centro commerciale Città Fiera, a pochi chilometri dal confine con l’Austria e la Slovenia, è un fattore chiave per attrarre automobilisti che viaggiano verso il nord Europa o che transitano nel Friuli-Venezia Giulia per motivi di lavoro o turismo. Il commento di Gabriele Tuccillo, CEO di Atlante Italia, riflette questa visione: “Grazie alla posizione strategica, siamo convinti che questa infrastruttura offrirà un servizio prezioso non solo per le comunità locali, ma anche per tutti i viaggiatori provenienti dalle vicine Austria e Slovenia“.