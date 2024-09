Fonte: Ufficio Stampa Opel Opel ha presentato il suo nuovo veicolo elettrico commerciale: il Movano Hyrdrogen

C’è una novità nella gamma di veicoli commerciali Opel: il Movano HYDROGEN. All’IAA Transportation di Hannover è stato annunciato in anteprima il nuovo prodotto della casa automobilistica tedesca, un veicolo commerciale elettrico a celle a combustibile a idrogeno. “Nel 2021 abbiamo lanciato Opel Vivaro HYDROGEN, il primo van a idrogeno di una casa automobilistica. Oggi, con l’introduzione di Opel Movano HYDROGEN, stiamo facendo il passo successivo e creando un’offerta ancora più forte. Per la prima volta, offriremo il più grande della famiglia di veicoli commerciali leggeri Opel come veicolo elettrico a celle a combustibile a idrogeno”, ha spiegato Florian Huettl, il CEO di Opel intervenendo proprio nel corso dell’IAA Transportation di Hannover.

Opel Movano HYDROGEN: il veicolo commerciale arriva sulla scia del successo dei mezzi elettrici

L’Opel Movano HYDROGEN arriva sul mercato sulla scia del successo avuto dagli altri suoi veicoli commerciali elettrici, la cui vendita è cresciuta notevolmente, come ha spiegato sempre Florian Huettl nel corso della presentazione del nuovo prodotto della casa automobilistica tedesca.

“A livello globale, l’anno scorso abbiamo venduto oltre 125.000 veicoli commerciali e siamo stati in grado di aumentare sostanzialmente le nostre vendite di veicoli commerciali elettrici a batteria del 41%. Vogliamo continuare questo successo nel nostro business dei veicoli commerciali. Per farlo, stiamo presentando nuovi prodotti per i nostri clienti qui ad Hannover”, ha affermato il CEO di Opel all’IAA Transportation.

“Ovviamente, il nostro nuovo arrivato eredita tutte le virtù dei suoi fratelli elettrici a batteria e diesel. Il nuovo Opel Movano ha tutto ciò di cui ha bisogno per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, anche se devono trasportare una Opel Rocks Electric”, ha poi continuato sempre Florian Huettl.

Opel Movano HYDROGEN: l’autonomia, la batteria e il motore

L’Opel Movano HYDROGEN ha un’autonomia superiore ai 500 chilometri e bastano meno di cinque minuti per un pieno di idrogeno. Il gran numero di chilometri che questo mezzo è in grado di percorrere è dovuto alla combinazione di celle a combustibile e alla batteria plug-ing.

Il motore di cui è dotato questo veicolo elettrico della Opel è in grado di fornire 110 kW (150 CV) di potenza massima e una coppia massima di 410 Newton metri.

Opel: gli altri modelli presentati IAA Transportation

All’IAA Transportation di Hannover la Opel ha presentato anche altri due modelli di propri veicoli elettrici, oltre al già citato Movano HYDROGEN. I due modelli presentati sono l’Opel Rocks Electric e l’Opel Combo Electric.

Il primo, l’Opel Rocks Electric, è il veicolo più piccolo dell’intera gamma Opel pensati per i giovani dai 15 anni in su (non è necessaria la patente B per poterlo guidarlo) che possono guidarlo in Germania. È un veicolo a due posti che può equipaggiato con il Kit Kargo che dispone di un volume di carico aggiuntivo da alloggiare nel posto del passeggero.

L’Opel Combo Electric è invece un veicolo commerciale elettrico compatto che ha un’autonomia dichiarata di 354 chilometri, circa 80 chilometri in più rispetto al suo precedessore ma, come abbiamo visto, inferiore rispetto all’autonomia dell’Opel Movano HYDROGEN. Il prezzo di partenza di questo veicolo è di 30.650 euro.