L'olio motore esausto se disperso nell'ambiente è un pericoloso rifiuto tossico che minaccia la propria salute e quella degli altri. Come smaltirlo in sicurezza

Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

Fonte: 123RF I pericoli di uno smaltimento non corretto comportano problemi alla salute dell'uomo, delle piante e degli animali

L’olio motore usato è un rifiuto pericoloso che, se non gestito correttamente, può avere gravi conseguenze per l’ambiente e la salute umana. Ogni anno, milioni di litri di lubrificante vengono sostituiti e, una volta utilizzato, devono essere smaltiti in modo sicuro ed efficace. Ci proponiamo di analizzare le corrette modalità di smaltimento dello stesso e di evidenziare i potenziali pericoli ambientali associati a una gestione inadeguata di questo rifiuto.

Saranno esaminati i sistemi di raccolta e trattamento disponibili, le normative vigenti, e le migliori pratiche per minimizzare l’impatto ecologico. Inoltre, verranno illustrati i danni che l’olio motore usato può causare all’ambiente, con particolare attenzione alla contaminazione del suolo e delle acque, nonché ai rischi per la fauna e la flora.

Quali sono i pericoli se si disperde l’olio motore usato

L’olio motore usato, se non smaltito correttamente, può penetrare nel suolo e causare gravi danni. Le sostanze tossiche presenti al suo interno, come metalli pesanti (piombo, cadmio, arsenico) e composti organici volatili, possono alterare la composizione chimica del terreno, riducendo la sua fertilità e capacità di sostenere la vegetazione. La contaminazione del suolo può anche avere effetti a catena, influenzando negativamente la qualità delle colture agricole e quindi la catena alimentare umana e animale.

Uno dei rischi più gravi è la contaminazione delle risorse idriche. Se l’olio usato viene scaricato in modo illecito nei sistemi di drenaggio o direttamente nell’ambiente, il lubrificante può raggiungere corsi d’acqua, laghi e falde acquifere. Questo tipo di inquinamento ha conseguenze devastanti:

acque superficiali : l’olio forma una pellicola sulla superficie dell’acqua, impedendo l’ossigenazione e danneggiando gli ecosistemi acquatici. Può distruggere l’habitat di numerose specie e compromettere la qualità dell’acqua per uso umano;

: l’olio forma una pellicola sulla superficie dell’acqua, impedendo l’ossigenazione e danneggiando gli ecosistemi acquatici. Può distruggere l’habitat di numerose specie e compromettere la qualità dell’acqua per uso umano; acque sotterranee: la contaminazione delle falde acquifere rappresenta un pericolo a lungo termine. Le sostanze nocive presenti nell’olio possono persistere per anni, rendendo l’acqua non potabile e costosa da purificare.

Ma non è tutto. La dispersione nell’ambiente ha delle conseguenze negative anche su flora e fauna:

fauna: gli animali terrestri e acquatici possono entrare in contatto con l’olio contaminato attraverso l’acqua, il suolo o gli alimenti. Ciò può causare avvelenamento, malattie e morte delle varie specie. Gli uccelli acquatici, ad esempio, possono perdere la capacità di volare e isolarsi termicamente a causa della copertura oleosa sulle loro piume;

gli animali terrestri e acquatici possono entrare in contatto con l’olio contaminato attraverso l’acqua, il suolo o gli alimenti. Ciò può causare avvelenamento, malattie e morte delle varie specie. Gli uccelli acquatici, ad esempio, possono perdere la capacità di volare e isolarsi termicamente a causa della copertura oleosa sulle loro piume; flora: le piante esposte all’olio motore contaminato possono subire una riduzione della crescita, clorosi (ingiallimento delle foglie) e morte. Le piante acquatiche, in particolare, sono vulnerabili poiché il lubrificante blocca la luce necessaria per la fotosintesi.

Normative e regolamentazioni di riferimento

In Italia, la gestione e lo smaltimento dell’olio motore usato sono regolamentati da un insieme di normative nazionali e direttive europee. Le principali leggi includono:

Decreto Legislativo 152/2006 (codice dell’ambiente): stabilisce le norme generali sulla gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni specifiche per i rifiuti pericolosi come l’olio motore usato. Definisce le modalità di raccolta, trattamento e smaltimento, nonché le responsabilità dei produttori e dei consumatori;

(codice dell’ambiente): stabilisce le norme generali sulla gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni specifiche per i rifiuti pericolosi come l’olio motore usato. Definisce le modalità di raccolta, trattamento e smaltimento, nonché le responsabilità dei produttori e dei consumatori; Decreto Ministeriale 22/1997 (decreto Ronchi): stabilisce le modalità di gestione dei rifiuti pericolosi e prevede l’istituzione di un sistema di tracciabilità per monitorare il ciclo di vita dei rifiuti dall’origine allo smaltimento finale;

(decreto Ronchi): stabilisce le modalità di gestione dei rifiuti pericolosi e prevede l’istituzione di un sistema di tracciabilità per monitorare il ciclo di vita dei rifiuti dall’origine allo smaltimento finale; Direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti): questa direttiva europea, recepita dall’Italia, definisce i principi fondamentali della gestione dei rifiuti, promuovendo il riciclo e il recupero, e stabilisce una gerarchia dei rifiuti che privilegia la prevenzione e il riutilizzo.

Le sanzioni per lo smaltimento illecito dell’olio motore usato in Italia sono severe e mirano a dissuadere comportamenti dannosi per l’ambiente:

sanzioni amministrative: chiunque smaltisca in modo illecito olio motore usato può essere soggetto a multe amministrative che variano in base alla gravità della violazione e alla quantità smaltita. Le multe possono andare da centinaia a migliaia di euro;

chiunque smaltisca in modo illecito olio motore usato può essere soggetto a multe amministrative che variano in base alla gravità della violazione e alla quantità smaltita. Le multe possono andare sanzioni penali: in caso di violazioni gravi, che comportano un danno significativo all’ambiente, possono essere applicate sanzioni penali. Queste includono ammende elevate e, nei casi più gravi, la reclusione per i responsabili;

in caso di violazioni gravi, che comportano un danno significativo all’ambiente, possono essere applicate sanzioni penali. Queste includono ammende elevate e, nei casi più gravi, la reclusione per i responsabili; responsabilità civile: gli operatori responsabili di contaminazioni ambientali possono essere obbligati a risarcire i danni causati e a sostenere i costi per la bonifica dei siti contaminati.

Come e dove smaltirlo

In Italia, la raccolta dell’olio lubrificante usato è regolata da una rete di punti di raccolta e centri di smaltimento autorizzati. Questi includono:

centri di raccolta comunali: noti anche come isole ecologiche o ecocentri, questi punti sono gestiti dalle amministrazioni comunali e accettano diversi tipi di rifiuti pericolosi, inclusi gli oli usati;

noti anche come isole ecologiche o ecocentri, questi punti sono gestiti dalle amministrazioni comunali e accettano diversi tipi di rifiuti pericolosi, inclusi gli oli usati; officine meccaniche e stazioni di servizio: molte officine e stazioni di servizio autorizzate raccolgono l’olio motore usato come parte del loro servizio di manutenzione dei veicoli. Questi luoghi sono tenuti a rispettare rigide normative per lo stoccaggio temporaneo e la consegna ai centri di trattamento;

molte officine e stazioni di servizio autorizzate raccolgono l’olio motore usato come parte del loro servizio di manutenzione dei veicoli. Questi luoghi sono tenuti a rispettare rigide normative per lo stoccaggio temporaneo e la consegna ai centri di trattamento; consorzi di raccolta: organizzazioni come il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU) coordinano la raccolta e il trasporto dell’olio motore usato verso gli impianti di trattamento e riciclo.

I consumatori hanno un ruolo cruciale nella gestione dei lubrificanti usati. Innanzitutto, utilizzare contenitori a tenuta stagna e resistenti, etichettandoli chiaramente. Non mischiare l’olio usato con altri liquidi, evitando di contaminarlo con solventi, vernici o altri rifiuti pericolosi. Portare l’olio ai punti di raccolta autorizzati. Utilizzare, quindi, le isole ecologiche, le officine meccaniche autorizzate o i centri di raccolta comunali.

Le officine e i centri di assistenza, da parte loro, hanno il compito di raccogliere l’olio usato in modo sicuro, utilizzando attrezzature adeguate per evitare fuoriuscite e contaminazioni. Devono, inoltre, garantire che l’olio sia conservato in contenitori approvati e in aree sicure, lontano da fonti di calore e materiali infiammabili. Assicurarsi, inoltre, che l’olio raccolto sia consegnato regolarmente a impianti di trattamento autorizzati. Solo con questi semplici consigli, sarà possibile smaltire gli oli esausti e arrecare quanto meno danno possibile all’ambiente e a tutte le specie che ci circondano.