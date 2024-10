L’errato smaltimento delle batterie può provocare la contaminazione del suolo e delle falde acquifere con gravi conseguenze per gli ecosistemi e per l’uomo

Fonte: 123RF Guida allo smaltimento delle batterie per auto

Lo smaltimento delle batterie per auto limita l’impatto ambientale e garantisce la sicurezza pubblica. Le batterie per auto, soprattutto quelle al piombo-acido comunemente usate nei veicoli, contengono materiali tossici come piombo, acido solforico e plastiche, che possono danneggiare l’ecosistema se non trattati in modo appropriato

Perché le batterie per auto sono pericolose per l’ambiente

Le batterie contengono sostanze pericolose come il piombo e l’acido solforico, che possono contaminare l’ambiente se disperse senza controllo. Il piombo, in particolare, è altamente tossico e può filtrare nel suolo e nelle falde acquifere, mettendo a rischio non solo la flora e la fauna, ma anche la salute umana, poiché il piombo accumulato negli organismi può causare gravi problemi neurologici e riproduttivi.

Lo smaltimento non corretto delle batterie può portare al loro abbandono abusivo, spesso in aree isolate o discariche non autorizzate. Comporta gravi rischi ambientali, poiché i materiali tossici filtrano nel terreno e contaminano l’acqua. Ogni batteria non smaltita correttamente può contribuire all‘inquinamento di interi ecosistemi.

La rimozione sicura della batteria dal veicolo

Prima di occuparsi dello smaltimento della batteria bisogna rimuoverla in sicurezza dal veicolo. La procedura si articola in una serie di passaggi, a iniziare dallo spegnimento del veicolo e dallo scollamento del cavo negativo (solitamente nero) per primo, seguito dal cavo positivo (rosso), utilizzando strumenti isolati per evitare cortocircuiti.

Dopodiché ispezionare la batteria per verificare eventuali danni, come perdite o crepe, che possono rendere più pericoloso il trasporto. Infine, trasportare la batteria in un contenitore resistente agli acidi per evitare fuoriuscite. È consigliabile tenerla in posizione verticale e non lasciarla esposta a fonti di calore​.

Dove smaltire le batterie per auto

Ci sono diversi luoghi e opzioni per smaltire le batterie per auto. Molti rivenditori accettano batterie usate quando si acquista una nuova batteria, e possono anche offrire un piccolo rimborso o un credito. Questo servizio è conveniente perché permette di liberarsi delle batterie vecchie al momento dell’acquisto.

In ogni regione ci sono centri autorizzati per il riciclo, dove le batterie vengono trattate in strutture che seguono processi di smaltimento sicuri e regolamentati. I componenti delle batterie vengono separati e riciclati: il piombo viene fuso e riutilizzato, mentre le plastiche e l’acido sono trattati o riutilizzati per altre batterie.

Molte città organizzano eventi periodici di raccolta dei rifiuti pericolosi, tra cui gli accumulatori per auto. Questi eventi, spesso pubblicizzati a livello locale, forniscono un’opzione sicura e gratuita per i residenti che desiderano smaltire correttamente le batterie e altri rifiuti pericolosi.

I centri di rottamazione e i riciclatori di metalli acquistano spesso batterie usate poiché il piombo e altri componenti metallici hanno valore economico. Prima di portare la batteria in un centro del genere, verifica che sia autorizzato a trattare rifiuti pericolosi​.

Come funziona il processo di riciclo delle batterie

Il riciclo delle batterie per auto segue un processo codificato. L’acido solforico viene innanzitutto neutralizzato con sostanze chimiche che lo rendono sicuro prima dello smaltimento o riutilizzo.

Le batterie vengono smontate per separare il piombo, la plastica e altri metalli. Il piombo è fuso e riutilizzato nella produzione di nuove batterie, riducendo la dipendenza da materie prime fresche e diminuendo l’impatto ecologico della produzione​

Le parti plastiche vengono pulite e lavorate per creare nuove coperture per batterie o altri prodotti, contribuendo alla riduzione dei rifiuti plastici.

Le batterie al piombo e quelle al litio richiedono trattamenti di riciclo differenti. Le batterie al piombo sono più facili da riciclare grazie alla loro struttura semplice, mentre quelle al litio richiedono processi più complessi e costosi. Con l’aumento dei veicoli elettrici, sviluppare processi di riciclo efficienti per le batterie al litio è diventato prioritario.

Quali sono le normative sullo smaltimento delle batterie dell’auto

In Italia e in molti altri Paesi, è vietato smaltire le batterie per auto nei rifiuti domestici. Le normative impongono che le batterie siano trattate come rifiuti pericolosi e che vengano smaltite solo in centri autorizzati. Chi non rispetta queste regole può essere soggetto a sanzioni.

Da parte sua, l’Unione europea ha introdotto normative per il riciclo delle batterie che prevedono obiettivi di riciclo obbligatori e limiti per i materiali nocivi. Le normative comunitarie stabiliscono, ad esempio, che le batterie esauste debbano essere riciclate in una certa percentuale, a seconda del tipo di batteri

Riciclare le batterie comporta numerosi benefici ambientali, tra cui la riduzione dell’estrazione di piombo e altri materiali necessari alla produzione. Inoltre, il riciclo riduce le emissioni inquinanti che derivano dall’estrazione e dalla lavorazione dei metalli. Riciclare una batteria permette di recuperare fino all’80% dei materiali per un’economia circolare e sostenibile.

La ricerca su nuove tecnologie di riciclo punta a migliorare la sostenibilità del settore automobilistico. Università e istituti di ricerca collaborano con aziende e governi per sviluppare metodi di riciclo delle batterie che siano più efficienti, sicuri e meno costosi, contribuendo alla sostenibilità a lungo termine.

La rigenerazione delle batterie, che permette di prolungare la vita utile di alcune tipologie di accumulatori, è una tecnologia emergente che può contribuire alla sostenibilità. Sebbene questa tecnica sia ancora limitata, in futuro potrebbe permettere di ridurre la produzione di nuove batterie attraverso la rigenerazione di quelle esistenti.

Smaltimento delle batterie per veicoli elettrici

Con l’aumento dei veicoli elettrici, il riciclo delle batterie al litio sta diventando sempre più importante. A differenza delle batterie al piombo-acido, le batterie al litio richiedono un processo di riciclo diverso, poiché contengono litio, nichel e cobalto, tutti materiali preziosi. Ù

Il riciclo delle batterie al litio è ancora in fase di sviluppo e presenta sfide legate ai costi e alle tecniche di separazione. Gli sviluppi futuri mirano a migliorare l’efficienza di riciclo per le batterie al litio e a ridurre l’impatto ambientale​.

I consumatori possono fare la loro parte informandosi e utilizzando canali di smaltimento certificati. Informarsi sui centri di riciclo disponibili e partecipare a programmi di recupero permette di smaltire le batterie in modo sicuro e responsabile, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale complessivo.

Alcune organizzazioni ambientali e aziende collaborano per sensibilizzare il pubblico sul corretto smaltimento delle batterie. Queste iniziative comprendono campagne informative e programmi di ritiro delle batterie esauste, incentivando i consumatori a restituire le batterie ai punti di raccolta certificati​.