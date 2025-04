Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA La papamobile americana usata al corteo funebre

Per l’ultimo saluto a Papa Francesco è stato istituito un lungo corteo funebre a Roma. L’ultimo viaggio si è snodato lungo un percorso di 5,5 chilometri che da Piazza San Pietro è arrivato sino alla Basilica di Santa Maria Maggiore dove Bergoglio riposerà per sempre. Nel tragitto è spiccata la papamobile bianca con una targa di colore rosso “SCV 1”, ovvero “Stato di Città del Vaticano” su cui è stata trasportata la bara.

Il Dodge Ram 1500 ‘classic’ è stato prodotto fino al 2024, oltre che nel Michigan, anche a Saltillo, vicino Città del Messico, e proponeva tre motorizzazioni tutte con cambio automatico a 8 rapporti. Sotto al cofano disponeva di un potente motore a benzina V6 3,6 litri, di un Hemi V8 5,7 litri o dell’EcoDiesel V6 3,0 di origine italiana. L’auto americana era già stata protagonista nel viaggio pastorale del 12-18 febbraio 2016, in Messico. L’esemplare del Papa aveva un valore di mercato di poco superiore a 15mila euro, essendo un veicolo usato. Venne regalato al Santo Pontefice nel 2017 per celebrare il 25mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Messico e Vaticano.

Un’auto in linea con il carattere di Papa Francesco

Prodotta dal colosso americano Dodge, il Ram venne lanciato sul mercato, per la prima volta, nel 1981 come erede della serie “Dodge D”, diventando uno dei modelli più in voga in Nord America. Il pick-up è l’auto dei lavoratori, un mezzo umile che nasce per scopi di carico con un cassone nella zona posteriore. I pick-up possono essere mastodontici, ma anche medi e compatti, a cabina singola o doppia. Sono amatissimi anche in Sud America. Papa Francesco, nato nel quartiere di Flores a Buenos Aires, amava la semplicità. Dopo l’attentato a Giovanni Paolo II il Vaticano aveva stabilito che il Pontefice si dovesse spostare su mezzi blindati. Bergoglio ha rifiutato di girare a bordo di auto blindate per essere vicino alla gente.

La papamobile scelta per i funerali appare in linea con la personalità che Bergoglio ha sempre manifestato nel corso del suo papato. Nel garage del Vaticano sono presenti tanti veicoli di lusso, tra cui una spettacolare Lamborghini Huracán, tuttavia Papa Francesco amava girare a bordo di una vecchia Ford Focus e su di una normale Fiat 500 L. Proprio l’essenzialità e l’attenzione alle persone in difficoltà lo hanno reso uno dei Pontefici più amati dal mondo cattolico. Jorge Mario Bergoglio è stato il primo Pontefice di origine sudamericana e ha proseguito sino alla fine il suo percorso di rinnovamento della Curia romana. Nei suoi anni di pontificato ha assunto posizioni innovative, schierandosi con forza in difesa dei migranti.

La collezione di auto “green” del Vaticano

Il passaggio della papamobile pick-up nel centro di Roma è stato seguito in tutto il mondo. Durante il corteo il feretro di Papa Francesco è stato trasportato dal Vaticano fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove è stato tumulato. L’ultima papamobile, in ordine cronologico, usata per le uscite pubbliche da Bergoglio era stata una Mercedes Classe G con una potenza di 432 kW e un’autonomia vicina ai 500 km. Negli ultimi anni, data la diffusione delle EV, diverse auto alla spina avevano riempito il garage del Vaticano. Le opzioni “green” per il Papa erano le seguenti: Opel Ampera-e, Skoda Enyaq iV e Volkswagen ID.3 Pro Performance, oltre alla BMW i3, alla Smart EQ Forfour e all’auto a idrogeno Toyota Mirai.