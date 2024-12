Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La futura Lancia Gamma sarà prodotta in Italia, a Melfi (PZ)

Lancia ha alle spalle 118 anni di storia formidabile, il suo nome è sinonimo di eleganza italiana senza tempo, di innovazione e di successi sportivi. Il marchio ha affascinato generazioni con modelli iconici come la Flaminia, l’Aurelia B24 Spider, la Delta, la Stratos e la 037, solo per citarne alcuni. Adesso, Lancia è pronta per una rinascita, guidata da un piano strategico decennale che sta procedendo in modo spedito. Questo progetto si basa sulla sostenibilità, la centralità del cliente e la responsabilità sociale, elementi che si uniscono a quelli tipici della tradizione.

Lancia Gamma, la nuova ammiraglia dal sapore italiano

Un punto focale del percorso di rilancio è la nuova Lancia Gamma. La futura ammiraglia del brand sarà prodotta, a partire dal 2026, nello stabilimento di Melfi, in Basilicata, introducendo sportività e tecnologia di primo livello a una line-up che si sta, piano piano, rinforzando. Progettata, disegnata e sviluppata in Italia, la nuova ammiraglia sarà disponibile in versione elettrica e ibrida, costruita sulla piattaforma multi-energy STLA Medium (la stessa di Opel Grandland). Questa scelta risponde alle esigenze del mercato, offrendo un’ampia gamma di opzioni di mobilità.

Costruire questo importante modello a Melfi conferma la volontà di Stellantis di valorizzare i siti produttivi italiani, promuovendo l’eccellenza del Made in Italy. Lo stabilimento di Melfi, inaugurato nel 1994, è un fiore all’occhiello dell’industria nazionale, simbolo di competenza e innovazione. Con i suoi processi produttivi altamente automatizzati e un forte focus sulla sostenibilità, l’impianto giocherà un ruolo cruciale nella strategia di elettrificazione di Stellantis. Esiste, poi, un legame tra la fabbrica lucana e Lancio, poiché qui è stata prodotta, tra il 1995 e il 2003, la prima Y a marchio Lancia.

Un piano ambizioso

Il “Rinascimento” di Lancia è iniziato alla fine del 2023 in Italia, con la presentazione del nuovo logo, la nuova corporate identity e il lancio del Concept Lancia Pu+Ra HPE. Il piano strategico è legato a doppio filo alle vicende della nuova Ypsilon, lanciata a febbraio 2024, e prima vettura delle nuova era. Posizionata al vertice del segmento B per versatilità, efficienza e rispetto ambientale, la Ypsilon è stata accolta con entusiasmo da pubblico e critica.

Disponibile in versione elettrica e ibrida, la Nuova Ypsilon ha già raccolto oltre 11.000 ordini, confermando la validità della strategia intrapresa. Il successo del modello è ulteriormente testimoniato dalle numerose iniziative che la vedono protagonista in Italia, come il roadshow nelle principali città e gli “Experience Days“.

Il “Rinascimento” del marchio prosegue

Nel 2025, Lancia farà il suo ritorno nel motorsport con la nuova Ypsilon Rally4 HF, omaggio alla gloriosa storia rallystica del marchio. Lo stesso anno vedrà il rilancio della storica sigla “HF” anche su un modello di serie, che comparirà prima sulla Ypsilon. Poi, in futuro, prima sulla Gamma e, poi, sulla nuova Delta. Inoltre, l’espansione di Lancia in Europa ha iniziato con la realizzazione di una rete di 70 nuovi concessionari in grandi città europee, a partire da Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo, Paesi Bassi e, dal 2025, Germania. In Italia, sono state aperte 160 Casa Lancia, showroom esclusivi che offrono un’esperienza immersiva nel mondo della Casa torinese.