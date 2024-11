Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Premiato il Rinascimento di Lancia

Uno dei primi obiettivi di Stellantis, dopo la fusione tra FCA e PSA, è rappresentato dal “rilancio” del marchio Lancia, finito a un passo dall’uscita dal mercato nel corso degli ultimi anni. La gamma dello storico marchio italiano ha visto la perdita, uno dopo l’altro, di tutti i modelli. Per alcuni anni, Lancia ha commercializzato la sola Ypsilon e solo in Italia.

La nascita di Stellantis ha dato il via a una nuova era per il marchio, chiamata, strategicamente, il “Rinascimento“. A premiare il lavoro svolto fino a oggi da Lancia è AUTOBEST che ha assegnato il premio “A STAR IS BACK” alla Casa italiana. Una giuria di 31 giornalisti di altrettanti Paesi europei, infatti, ha voluto premiare Lancia con un riconoscimento pensato per i marchi e i modelli iconici che sono stati rilanciati con successo. Il Rinascimento di Lancia è un programma molto ambizioso che si concluderà solo tra diversi anni.

Un riconoscimento importante

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia e protagonista assoluto del Rinascimento del marchio, ha così commentato l’assegnazione del premio da parte di AUTOBEST: “Siamo orgogliosi di ricevere questo nuovo e prestigioso riconoscimento che premia la passione e la determinazione dell’intero di team di Lancia, impegnato ogni giorno a scrivere un nuovo capitolo della nostra storia leggendaria fatta di eleganza senza tempo, innovazione tecnologica e primati sportivi”.

La giuria di AUTOBEST è stata convinta dall’ambizioso programma di Lancia che ha definito una roadmap davvero interessante per il suo futuro. Il marchio avrà tre modelli inediti, di cui uno già sul mercato, tornerà a produrre auto in Italia e, soprattutto, riprenderà la commercializzazione di vetture nel resto d’Europa, con una nuova rete di concessionari. L’obiettivo è quello di rendere Lancia una protagonista del mercato premium.

Il rilancio

Il ritorno in grande stile di Lancia è partito dalla fine del 2023, con il debutto del Concept Lancia Pu+Ra HPE. Successivamente, seguendo quanto previsto dal piano strategico Dare Forward di Stellantis, è partito il piano per aggiornare la gamma del brand con il debutto della Nuova Lancia Ypsilon a cui seguiranno altri due modelli, uno ogni due anni.

In arrivo c’è la nuova ammiraglia Gamma, attesa nel 2026, che sarà prodotta in Italia, nello stabilimento di Melfi. Successivamente, è previsto il debutto della nuova Delta, un’icona del mondo delle quattro ruote che si prepara a tornare in una nuova veste con anche la denominazione HF Integrale. Nel 2025, inoltre, Lancia tornerà nel mondo delle competizioni con la Ypsilon Rally4 HF.

Parte integrante del Rinascimento di Lancia è il ritorno sul mercato europeo. La Casa italiana prevede l’apertura di 70 concessionari in altrettante città europee. I primi mercati coinvolti sono Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo e Paesi Bassi mentre nel 2025 toccherà anche alla Germania.

Il marchio punta, passo dopo passo, a riconquistare la sua clientela europea e a raggiungere nuovi automobilisti, con un’attenzione particolare ai più giovani. Staremo a vedere quale sarà la risposta del mercato. Le basi per un ritorno in grande stile del marchio ci sono tutti. Toccherà ai nuovi modelli riuscire a convincere gli automobilisti europei.