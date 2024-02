Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La nuova Lancia Ypsilon è pronta a debuttare con un'edizione speciale

La quarta generazione di Lancia Ypsilon è ormai alle porte, anzi, un pochino più avanti perché l’edizione speciale di debutto, disponibile in 1906 esemplari (come l’anno di fondazione della Casa torinese) è già ordinabile sul sito del Brand appartenente alla galassia Stellantis. Si chiamerà Cassina e ogni vettura sarà certificata e numerata in sequenza.

Dunque, il “rinascimento” di Lancia è pronto al sua primo importante capitolo, che parte da lontano e che avrà come prima tappa fondamentale il lancio ufficiale che verrà realizzato a Milano, il 14 febbraio prossimo. C’è grande attesa e grande fermento intorno a questo modello, che sancirà un taglio netto col passato e un balzo nel futuro, dato che questo sarà il primo veicolo 100% elettrico del Brand che, tra le altre cose, non sfornava un nuovo modello da tredici anni.

Offerta di lancio

In Italia è nata la campagna “1 di 1906”, dedicata a tutti coloro che sognano di essere i primi 1906 clienti ad avere la possibilità di essere ricontattati per scoprire l’esclusiva Lancia Ypsilon di nuovo corso. Il procedimento per ottenere il diritto di prelazione sul ricontatto da un esperto dedicato Lancia è semplice, veloce e completamente digitale: tutti gli utenti che aderiranno potranno, se desiderano e quando la vettura sarà a disposizione, convertire il loro interesse in un sogno da realizzare concretamente.

L’adesione alla campagna “1 di 1906” costituisce una manifestazione di interesse non vincolante a essere contatti per guadagnare informazioni sulla vettura e non comporta una preordinazione né il versamento di alcun deposito. L’offerta di lancio per la vettura sarà disponibile anch’essa il giorno 14 febbraio e il giorno successivo avrà inizio il tour del modello presso tutti gli showroom Lancia italiani, che saranno pronti con la nuova Corporate Identity del marchio. Anche da queste piccole, ma significative prove, si percepisce la volontà di Stellantis di traghettare Lancia in una dimensione premium, insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles.

Lancia Ypsilon by Cassina, simbolo di eccellenza

Lancia Ypsilon e Cassina sono l’unione di due eccellenze, nei rispettivi ambiti di competenza, le quattro ruote e l’interior design. Prendendo più di qualche spunto dal meraviglioso concept Pu+Ra HPE, la novella Ypsilon è riuscita ad abbinare la tradizione e l’innovazione, coerentemente con un linguaggio stilistico personale e distintivo.

La collaborazione con Cassina, marchio di assoluto prestigio, si riflette nella cura dei dettagli interni, dalla scelta dei materiali a quella dei colori. Cassina ha infatti trasferito la propria arte a bordo della Lancia Ypsilon di quarta generazione, con un approccio inedito, che ha dato vita a una vettura dal piglio elegante e moderno.

Il vero simbolo di questa unione di intenti sono i dettagli esclusivi, dal colore Blu Zaffiro degli esterni al blu degli interni, dai sedili in velluto caratterizzati dal motivo a “cannelloni”, al tavolino multifunzionale che sfoggia la firma di Cassina, inedito elemento di design, nonché primo tavolino usato all’interno di una macchina, per sentirsi a casa ovunque ci si trovi.

Lancia Ypsilon, ormai ci siamo

Il lungo iter di Lancia Ypsilon prima del debutto è arrivato alla conclusione. Un viaggio che ha avuto qualche sorpresa e qualche inciampo, come le foto rubate a Milano o l’incidente nei pressi della fabbrica di Sochaux, in Francia. Adesso, è veramente tempo per godersi la novità. Benvenuta nuova Lancia Ypsilon.