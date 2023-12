Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La Nuova Lancia Ypsilon debutterà il prossimo febbraio

Intorno alla Lancia Ypsilon si è creata una grande attesa, alimentata dal Gruppo Stellantis che negli ultimi mesi ha riacceso i riflettori sul costruttore torinese, inesorabilmente caduto nell’oblio nel recente passato. Per Lancia si parla di nuovo rinascimento e dopo la Pu+Ra HPE, concept avveniristico e sfizioso, la prima macchina di serie sarà proprio la quarta generazione di Ypsilon. L’utilitaria chic si sta scoprendo un pezzo alla volta e, dopo aver mostrato un dettaglio degli interni, adesso tocca a un frammento dell’anteriore.

“Con la seconda immagine, sveliamo il frontale della Nuova Lancia Ypsilon, che sfoggia una reinterpretazione della storica calandra, il calice, proiettato nel futuro attraverso tre raggi di luce, per renderlo iconico, memorabile e visibile da lontano. Sopra il calice campeggia la scritta Lancia per una doppia firma, calice-scritta, che siglerà il frontale di tutti e tre i nuovi modelli del marchio: un “calice di luce” che abbraccia virtualmente il nome del marchio e identifica chiaramente l’identità di Lancia, traghettandola verso la mobilità elettrica“, dice il CEO del Marchio, Luca Napolitano.

Un balzo nel futuro

Come è stato ben descritto da Luca Napolitano, la chiave stilistica della Nuova Lancia Ypsilon passa inevitabilmente dal suo frontale. Quest’ultimo attinge a piene mani dalla ricca storia del costruttore torinese, infatti una stilla di tradizione viene immessa nell’innovativo musetto dell’utilitaria di Stellantis con l’idea di ripresentare il calice in chiave moderna, insieme ai tre raggi di luce LED che rendono la firma della Ypsilon molto personale.

Il calice abbraccia la nuova scritta Lancia, realizzata in finitura inox satinata e contraddistinta dal font originale che si lega al mondo della moda, altra peculiarità del Made in Italy. Un ennesimo legame con il glorioso passato è il nero lucido creato per far risaltare al meglio la nuova scritta Lancia, ispirato vagamente alla mitica Beta Montecarlo e rivisto recentemente anche sulla Concept Lancia Pu+Ra HPE. Dopo il flash dell’abitacolo, adesso si può apprezzare di più il look della Ypsilon.

L’esordio della nuova Lancia Ypsilon

La presentazione ufficiale della nuova Lancia Ypsilon è attesa e calendarizzata a febbraio 2024, quando verrà tolto il velo all’esclusiva versione di lancio, chiamata Edizione Limitata Cassina. La piccola italiana debutterà nella sua veste 100% elettrica, disponibile in 1906 unità (come l’anno di fondazione del Marchio) numerate e certificate. L’auto si inserisce all’interno di una strategia ben delineata, collegandosi con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis e supportata da Free2move Charge in un ecosistema di ricarica integrato a 360°.

Un curioso incidente

Impazzano nel web le fotografie del ripescaggio in un canale di quello che sembra a tutti gli effetti un esemplare di Nuova Lancia Ypsilon. La macchina di colore bianco pare che sia stata rubata dall’impianto Stellantis di Sochaux e successivamente “naufragata” nel vicino canale del Rodano-Reno a Montebeilard, nel dipartimento di Doubs, prima di essere ripescata grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco.

Dalle immagini trafugate si intuiscono tanti dettagli, in primis il legame con la Pu+Ra HPE, evidenziato dai gruppi ottici rotondi al posteriore, poi si intuisce la crescita delle dimensioni, con una lunghezza che dovrebbe oltrepassare i 4 metri totali. Circa 20 centimetri in più dell’attuale generazione in commercio dal lontano 2011. Che sia stata una trovata di marketing o un reale atto criminoso, l’importante è che faccia notizia. E, a quanto pare, l’obiettivo è centrato.