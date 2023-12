Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Infotainment SALA: la novità svelata per Nuova Lancia Ypsilon

Siamo tutti in attesa di scoprire come sarà la Nuova Lancia Ypsilon, una delle creature più famose del panorama automobilistico internazionale, che nel 2024 arriverà sul mercato in una veste completamente inedita, come sappiamo. Le anticipazioni sono state tantissime, e oggi Lancia sta svelando pian piano alcuni gustosi dettagli, prima di scoprire l’auto nella sua interezza il prossimo febbraio a Milano.

Alcuni dettagli in più

Il reveal ufficiale nel capoluogo lombardo ormai è vicino, e oggi Lancia propone la terza immagine della sua nuova Ypsilon. Luca Napolitano, CEO del brand, dichiara: “La Nuova Lancia Ypsilon sarà il primo modello equipaggiato con l’infotainment S.A.L.A., acronimo di Sound Air Light Augmentation, una tecnologia in perfetto stile Lancia, intuitiva e senza sforzi per facilitare la vita a bordo. S.A.L.A. permette al guidatore e al passeggero di adattare l’ambiente all’interno della vettura, semplicemente toccando un pulsante o con il suono della voce, centralizzando le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione”.

S.A.L.A. è il nome scelto per l’infotainment delle future auto prodotte dal brand Lancia, con l’obiettivo di semplificare l’esperienza digitale a bordo dell’auto, facendo sentire il cliente a casa ovunque vada. In italiano – come sappiamo – il termine “SALA” indica il salotto di casa; nel caso di Lancia invece il termine sta ad indicare Sound Air Light Augmentation, una tecnologia che porta con sé tutti i parametri essenziali che servono per creare un’esperienza di guida confortevole, nel vero stile Lancia.

Come funziona il nuovo infotainment

L’infotainment S.A.L.A. funziona con un sistema totalmente personalizzabile dall’utente, basato su widget: dotato di due schermi HD di serie, il principale funziona da pannello di controllo centralizzato per audio, climatizzazione e illuminazione e con una configurazione che permette di personalizzare l’atmosfera dell’auto senza alcuno sforzo.

La Nuova Lancia Ypsilon rivela questa terza immagine e i dettagli relativi al sistema di infotainment completamente inedito, arriverà presto sul mercato con una nuova una motorizzazione 100% BEV. Il modello sarà disponibile in 1.906 unità numerate e certificate e rappresenterà il primo passo concreto nel cammino del Rinascimento del marchio, con una strategia di elettrificazione chiara e ambiziosa, in linea con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis e supportata da Free2move Charge in un ecosistema di ricarica integrato a 360°.

Nei giorni scorsi, abbiamo scoperto il frontale dell’auto

Il Gruppo Stellantis ha riacceso la grande attesa verso il nuovo modello Lancia Ypsilon, rilanciando il brand che negli ultimi anni purtroppo era un po’ caduto nell’oblio. Un nuovo rinascimento per il marchio italiano, a partire dalla presentazione della Pu+Ra HPE, concept avveniristico e sfizioso. Il primo dello di serie della nuova era di Lancia sarà la quarta generazione di Ypsilon. L’utilitaria chic si sta scoprendo un pezzo alla volta.



Il CEO ha dichiarato: “Con la seconda immagine, sveliamo il frontale della Nuova Lancia Ypsilon, che sfoggia una reinterpretazione della storica calandra, il calice, proiettato nel futuro attraverso tre raggi di luce, per renderlo iconico, memorabile e visibile da lontano. Sopra il calice campeggia la scritta Lancia per una doppia firma, calice-scritta, che siglerà il frontale di tutti e tre i nuovi modelli del marchio: un “calice di luce” che abbraccia virtualmente il nome del marchio e identifica chiaramente l’identità di Lancia, traghettandola verso la mobilità elettrica”.

La chiave stilistica della Nuova Lancia Ypsilon passa dal suo frontale, come lo stesso CEO ha dichiarato nei giorni scorsi, svelando proprio la parte anteriore della nuova generazione del modello. Il frontale infatti riprende lo stile della ricca storia del costruttore torinese, l’innovativa parte anteriore dell’utilitaria di Stellantis presenta il calice in chiave moderna, insieme ai tre raggi di luce LED che rendono la firma della Ypsilon molto personale.

Il calice abbraccia la nuova scritta Lancia in finitura inox satinata e contraddistinta dal font originale che si lega al mondo della moda, altra peculiarità del Made in Italy. Il nero lucido che è stato ricreato dal brand per far risaltare al meglio la nuova scritta Lancia mostra l’ennesimo legame dell’auto con il glorioso passato di Lancia.

Quando è stata svelata la primissima immagine della Nuova Lancia Ypsilon

Lo scorso 27 novembre la Casa ha deciso di svelarci il primissimo dettaglio dell’auto che stiamo tanto aspettando e che arriverà sul mercato non prima di febbraio 2024, mese scelto per il reveal ufficiale del modello nella città di Milano.

È stato proprio in occasione del 117° anniversario di Lancia che il brand ha deciso di darci il primo assaggio del modello. La nuova limited edition di questa vettura che ha fatto la storia e che è conosciuta in tutto il mondo si presenta nella sua nuova versione con una motorizzazione 100% elettrica e, come anticipato, rappresenta il primo passo concreto nel cammino del Rinascimento del marchio italiano, con una strategia di elettrificazione chiara e ambiziosa che sta andando avanti a passi da gigante, in linea con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis che già conosciamo e di cui abbiamo parlato.

Qual è il primo dettaglio che abbiamo scoperto a novembre

La Casa ha deciso di svelare in realtà un particolare piccolissimo, ovvero l’immagine del tavolino, un dettaglio inedito, nonché elemento di design, che va a creare un forte richiamo a quel concetto di comfort che da sempre è centrale per il brand e che ora è reso ancora più rilevante, grazie alla collaborazione con Cassina.



Il modello sarà svelato al pubblico ufficialmente nel mese di febbraio 2024, manca davvero poco e siamo tutti curiosi, con un percorso di avvicinamento all’appuntamento in varie tappe, che va già avanti da circa tre settimane, svelando piccoli ma interessanti dettagli della Nuova Lancia Ypsilon. Come vedete, stiamo seguendo ogni appuntamento, fino ad arrivare al reveal ufficiale.

Il grande Rinascimento del brand Lancia, annunciato ormai da mesi, parte ora; sono parecchie le novità che la Casa italiana vuole portare sul mercato, la Nuova Lancia Ypsilon, che probabilmente oggi è la più attesa in assoluto, è solo un primo passo verso un futuro allettante.

Sicuramente un modello conosciuto da chiunque, che ha fatto e continua a fare la storia, e che gli italiani – ma non solo – amano e hanno amato sin dalla sua nascita. La prima versione che arriverà del modello sarà la serie speciale Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, limitata in solo in 1.906 unità in tutto, numerate e certificate e tutte con motorizzazione 100% elettrica.