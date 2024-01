La Nuova Lancia Ypsilon avvistata per le vie di Milano per le riprese dello spot di lancio: le prime immagini su strada dell'auto più attesa dell'anno

La Nuova Lancia Ypsilon avvistata per le vie di Milano: ecco le prime vere immagini su strada dell'auto più attesa dell'anno

La nuova Lancia Ypsilon non ha più segreti: l’attesissima vettura, che sarà presentata il prossimo febbraio, è stata avvistata per le vie di Milano. Le foto rubate durante le riprese della campagna pubblicitaria della nuova Ypsilon diventano così il capitolo finale di un “disvelamento” che era iniziato, una foto dopo l’altra, lo scorso 27 novembre – nel giorno del 117° anniversario del marchio.

Una conferma su tutte: il posteriore richiama in maniera lampante quello della leggendaria Lancia Stratos, anche se con intenzioni decisamente più moderate rispetto a quelle anticipate con il prototipo Pu+Ra HPE.

Il reveal “a puntate” di Lancia Ypsilon

L’hype attorno al lancio della nuova Ypsilon cresce di settimana in settimana: l’utilitaria chic, che segnerà l’inizio del Rinascimento Lancia e sarà presentata ufficialmente il prossimo febbraio a Milano, è certamente tra le auto più attese dell’anno.

La Casa, dal canto suo, ha fatto la sua parte rivelando il design completamente rinnovato di nuova Lancia Ypsilon poco alla volta, una foto dopo l’altra. La prima era stata pubblicata lo scorso 27 novembre, nel giorno del 117° anniversario del marchio, e rivelava giusto qualche dettaglio degli interni. A distanza di qualche giorno, il 13 dicembre, viene svelato il design futuristico del frontale, su cui campeggia la nuova intepretazione della storica calandra “a calice” Lancia.

La terza immagine di Lancia Ypsilon ha introdotto al pubblico il nuovo sistema di infotainment SALA, mentre l’ultima della serie – pubblicata il 28 dicembre – ha iniziato decisamente a far sognare gli appassionati: il retro della nuova Ypsilon richiama in maniera netta gli iconici fanali tondi di Lancia Stratos, la leggenda del rally mondiale.

E gli ultimi “scatti rubati” sembrano confermare quanto anticipato dalla Casa: la nuova Ypsilon nasce dall’intento di trovare un equilibrio tra radicalità e purezza, e lanciare lo storico brand nell’era dell’elettrificazione col passo sicuro di chi può sedere sulle spalle di giganti dello stile italiano come Pininfarina e Giugiaro.

La nuova Ypsilon avvistata a Milano: com’è

La nuova Lancia Ypsilon debutterà ufficialmente il prossimo febbraio nell’esclusiva versione Edizione Limitata Cassina, disponibile in 1906 unità numerate e certificate, con motorizzazione 100% elettrica. La nuova Ypsilon sarà leggermente più lunga del modello attuale, circa quattro metri, e sarà equipaggiata con un motore elettrico da 156 cavalli (e batteria da 51 kWh) per un’autonomia di circa 400 chilometri. Successivamente saranno lanciate una motorizzazione a benzina mild hybrid e, nel 2025, l’attesissima nuova HF, un’elettrica sportiva da 240 CV di potenza.

Nel frattempo, non possiamo che limitarci a sbirciare le nuove immagini “rubate” della nuova Ypsilon, e apprezzare innanzitutto il frontale nella sua interezza, che conferma il carattere affilato e muscolare intravisto nell’immagine ufficiale rilasciata da Lancia a dicembre.

Le immagini che immortalano la nuova Ypsilon tra le strade di Milano, tra le location scelte per la campagna promozionale, danno anche un’idea precisa di misure e proporzioni della veste completamente rinnovata dell’utilitaria chic per eccellenza. Le linee filanti del prototipo Pu+Ra HPE incontrano le esigenze della mobilità cittadina e vengono “stemperate” per un utilizzo quotidiano in linea con il nuovo corso del marchio, una rinascita che prevede – come ha ricordato recentemente il CEO Luca Napolitano – di raggiungere il 100% di produzione elettrificata entro il 2026.