Nel mese di febbraio 2024 ci sarà un grande lancio da parte di Stellantis. Non sarà l’unico, senza alcun dubbio, ma uno dei più importanti. Stiamo parlando della Nuova Lancia Ypsilon, un’icona intramontabile, che cambia completamente veste per il futuro.

Si tratta tra l’altro di uno dei modelli che, secondo noi, rientra di diritto tra i più attesi del 2024, insieme ad altre vetture che la clientela sta aspettando da mesi e che non vede l’ora di vedere e toccare con mano, come per esempio l’Alfa Romeo Milano, recentemente presentata.

L’ultimissimo dettaglio svelato da Lancia

Luca Napolitano, CEO del marchio, ha dichiarato a tale proposito: “Oggi, con la quarta immagine, sveliamo il posteriore della Nuova Lancia Ypsilon che riflette il nuovo linguaggio di design del marchio, puro e radicale. Gli iconici fari LED posteriori rotondi, che richiamano la vittoriosa Lancia Stratos, incorniciano il logo Lancia, in un perfetto dialogo tra purezza e radicalità anche grazie alla scritta Ypsilon sottostante”.

Protagonista di questa nuova immagine svelata da parte del brand, la quarta dopo le altre che abbiamo visto nelle scorse settimane e che hanno attirato l’attenzione di molti, stavolta è la parte posteriore della vettura.

Com’è fatta la Nuova Lancia Ypsilon

Il posteriore si mostra in tutto il suo splendore, con gli iconici fanali LED rotondi che richiamano molto chiaramente l’anima più brutale del marchio italiano e, senza alcun dubbio, l’indimenticabile Lancia Stratos, modello leggendario per il mondo del rally, conosciuto praticamente in tutto il mondo. Una vettura che ha fatto la storia e che non verrà mai dimenticata.

I due fanali contengono oggi un nuovo elemento di design, la lettera Y, che rappresenta la sintesi simbolica ed estrema del brand, che viene disposta orizzontalmente all’interno delle circonferenze delle luci. Coerentemente con quello che la Casa aveva già anticipato nei mesi scorsi, svelando al pubblico la sua concept car per il futuro Lancia Pu+Ra HPE, l’equilibrio tra radicalità e purezza si concretizza nei fanali che incorniciano la nuova scritta Lancia dal font unico e originale, che si ispira a una delle eccellenze italiane più legate alla storia del marchio: la moda, “firmando” il futuro di Lancia.

In questo modo il noto brand diventa ancor più desiderabile, e riesce a rimanere costantemente contemporaneo. La scritta Ypsilon sottostante, attraverso i suoi caratteri in “handwriting”, si ispira a icone storiche come le note Lancia Fulvia, Flavia e Flaminia, modelli puri e dal design filante che hanno fatto la storia.

Il reveal ufficiale

La Nuova Lancia Ypsilon sarà svelata a febbraio 2024, attraverso l’esclusiva Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina. Con una motorizzazione 100% elettrica, l’auto come già sappiamo sarà disponibile sul mercato in 1.906 unità numerate e certificate e rappresenta il primo passo concreto nel cammino del Rinascimento del marchio, con una strategia di elettrificazione chiara e ambiziosa che sta procedendo molto rapidamente, come promesso, in linea con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis e supportata da Free2move Charge in un ecosistema di ricarica integrato a 360°.

Il grande appuntamento tanto atteso si avvicina sempre più e da alcune settimana il percorso si struttura in differenti tappe attraverso le quali Lancia sta svelando sempre maggiori dettagli della Nuova Ypsilon.