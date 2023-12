Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Alfa Romeo Il primo Sport Urban Vehicle di Alfa Romeo si chiamerà Milano: i dettagli

Si chiamerà Milano e sarà rivelato al mondo intero nell’aprile 2024: il primo Sport Urban Vehicle di Alfa Romeo, la prima vettura 100% elettrica del marchio, segna il ritorno di Alfa Romeo nel segmento B con una proposta che incarna totalmente il DNA di nobile Sportività Italiana del brand italiano.

La scelta del nome del primo SUV urbano di Alfa Romeo è un chiaro tributo alla città dove tutto ebbe inizio, il 24 giugno del 1910: lo stesso logo di Alfa Romeo parla di Milano. Una Milano già allora simbolo di avanguardia, che oggi è un vero e proprio manifesto vivente di modernità e innovazione.

Milano, il primo Sport Urban Vehicle di Alfa Romeo

Alfa Romeo ha scelto un nome dal forte valore storico per il primo Sport Urban Vehicle del marchio: non si chiamerà Brennero, come si pensava, bensì Milano. Un omaggio alla città in cui tutto ebbe inizio, oltre un secolo fa, e che da sempre è presente nel DNA di Alfa Romeo. Dal 1910, quando ancora la Casa automobilistica si chiamava Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la Croce di Milano e il Biscione dei Visconti sono i simboli di Alfa Romeo: la capitale del design e dell’innovazione, si legge sul sito del marchio, è la città “dove tutto è iniziato 113 anni fa, è dove tutto ricomincerà con la nuova Alfa Romeo Milano”.

Quello di Alfa Romeo Milano è un debutto molto atteso, che segna il ritorno del brand nel segmento B (che resta il più rilevante in Europa) e il lancio del primo modello 100% elettrico della Casa: il B-SUV rappresenterà la nuova porta di accesso al mondo Alfa Romeo. Milano sarà la risposta a tutti coloro che erano in attesa di una proposta completamente elettrificata Alfa Romeo, e anche a tutti i clienti – alfisti o meno – che aspettavano il ritorno del brand nel segmento delle “small cars”. Il baby SUV di Alfa Romeo sarà rivelato in anteprima ad aprile 2024, ovviamente a Milano, nei giorni del Fuorisalone.

Il ritorno (elettrico) di Alfa Romeo nel segmento B

Non è la prima volta che la città di Milano finisce per essere inclusa nel nome di un’Alfa: oltre alla Brera, omaggio a uno dei quartieri storici della città meneghina, va ricordato il caso della MiTo, disegnata a Milano e prodotta a Mirafiori, che unisce i nomi delle due città sullo stretto portellone della prima vettura prodotta dal Biscione per il segmento B.

Con Alfa Romeo Milano, il primo baby SUV della Casa, la tradizione prosegue con una nuova proposta che incarna totalmente il DNA di nobile Sportività Italiana del marchio. “Con l’arrivo di Milano nel 2024, Alfa Romeo completa una Line-Up in grado di incontrare i desideri di tutti i nostri appassionati e non solo”, ha dichiarato Jean Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo.

Il B-SUV Milano si inserisce nel disegno che Alfa Romeo definisce “From zero to zero”, che dal 2021 (anno di fondazione di Stellantis) indica l’audace obiettivo del brand di passare da zero veicoli elettrificati a una line-up a zero emissioni entro il 2027. Secondo il programma d’azione di Alfa Romeo – che nel 2023 può vantare tassi di crescita delle vendite che arrivano al +95% (Middle East & Africa) – il lancio di Milano nel 2024 sarà seguito dal debutto del primo veicolo offerto esclusivamente in versione 100% elettrica, nel 2025, per arrivare ad avere a listino una gamma completamente elettrificata nel 2027.