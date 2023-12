Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Sarà Alfa Romeo Brennero il nome del nuovo B-SUV

Il programma di crescita di Alfa Romeo continua. Dopo il lancio dell’Alfa Romeo Tonale, infatti, la Casa italiana prepara un nuovo B-SUV, destinato a diventare il nuovo modello entry level della gamma nel corso del prossimo futuro, con l’obiettivo di incrementare, in modo significativo, le vendite sul mercato europeo. Il progetto è al centro di rumor e indiscrezioni da diversi anni. In attesa della presentazione ufficiale, Alfa Romeo ha confermato, senza citarlo esplicitamente, quello che sarà il nome ufficiale del suo nuovo B-SUV che dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2024.

Confermate le indiscrezioni degli ultimi anni

Alfa Romeo ha pubblicato un breve video sui suoi canali social. Nel video, che dura appena 15 secondi, sono riportate, una dietro l’altra, delle coordinate che identificano la pista di collaudo di Balocco, il Passo dello Stelvio (da cui prende il nome l’Alfa Romeo Stelvio), il Museo di Arese e, infine, il Passo del Brennero. Il video è accompagnato dalla frase “Forse in fondo lo abbiamo sempre saputo”.

Con questo teaser, quindi, Alfa Romeo ha voluto confermare le indiscrezioni che circolano dal 2021. Il nome del nuovo B-SUV potrebbe davvero essere Alfa Romeo Brennero. Nelle ultime settimane era circolato in rete anche il nome Junior. La Casa italiana, come conferma il teaser, sembra aver preso una decisione definitiva. Sarà il Passo del Brennero, dopo quello dello Stelvio e del Tonale, a dare il nome al terzo SUV Alfa Romeo.

La prima elettrica della Casa

C’è grande attesa per il nuovo B-SUV di Alfa Romeo. Il nuovo modello sarà realizzato sulla piattaforma CMP, già utilizzata da Stellantis per realizzare la Jeep Avenger e la Fiat 600. Come gli altri due B-SUV, anche il nuovo Alfa Romeo Brennero sarà prodotto in Polonia, nello stabilimento di Tychy, e sarà realizzato sia in versione elettrica (questa versione dovrebbe essere la prima ad arrivare sul mercato) che in varianti dotate di motore benzina.

Il nuovo SUV Alfa Romeo potrebbe essere dotato di una variante ibrida, riprendendo la motorizzazione già vista sulla Fiat 600 Hybrid e sulla Jeep Avenger e-Hybrid. Non ci sarà spazio, in ogni caso, per una variante plug-in hybrid, presente, invece, sul fratello maggiore, Tonale Plug-in Hybrid. La gamma di motorizzazioni sarà altamente elettrificata, confermando la volontà della Casa di avvicinarsi a un futuro a zero emissioni.

Il design del nuovo SUV sarà in linea con il resto della gamma Alfa Romeo e dovrebbe richiamare le soluzioni già viste sull’Alfa Romeo Tonale. Nella parte frontale ci sarà l’immancabile trilobo. Per il momento, però, la Casa italiana non ha ancora fatto trapelare alcun dettaglio in merito alle caratteristiche e al design del nuovo modello. Il futuro Alfa Romeo B-SUV è atteso al debutto nel corso del 2024. Il lancio, secondo indiscrezioni dei mesi scorsi, è programmato per la metà del prossimo anno, con l’arrivo sul mercato europeo previsto per i mesi successivi.

Nel corso delle prossime settimane, quindi, il nuovo modello di Alfa Romeo dovrebbe tornare a far parlare di sé. Ricordiamo che Alfa Romeo ha presentato il Tonale poco meno di due anni fa e ora è quasi pronta ad ampliare ulteriormente la sua gamma.