Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La versione Plug-In dell'Alfa Romeo Tonale è Green SUV of th Year 2024

Continua il successo dell’Alfa Romeo Tonale. Il SUV di segmento C della Casa italiana, che sta registrando risultati di vendita più che soddisfacenti in questi mesi, ha conquistato un nuovo importante riconoscimento. La rivista americana Green Car Journal, infatti, ha assegnato alla versione Plug-In Hybrid del SUV Alfa Romeo il titolo di Green SUV of the Year 2024.

Nuovo premio per il SUV ibrido

Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 è uno dei simboli della gamma Alfa Romeo: si tratta del primo modello della Casa italiana ad adottare un sistema ibrido plug-in e, quindi, rappresenta uno dei primi passi del programma di elettrificazione dello storico marchio che punta a un futuro a zero emissioni, come conferma anche il progetto del nuovo SUV elettrico in arrivo nei prossimi mesi.

Negli USA, fin dal lancio, Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 ha ottenuto un ottimo riscontro ed oggi il modello registra l’arrivo di un importante premio. Il magazine Green Car Journal, autorevole rivista americana che dal 1992 si occupa di auto, energia e ambiente, ha riconosciuto il carattere sostenibile del SUV di Alfa Romeo.

Secondo Green Car Journal, infatti, il nuovo Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 è il Green SUV of the Year 2024. A garantire la conquista di questo ambito premio è la combinazione di vari fattori: lo stile italiano, sempre molto apprezzato negli USA, abbinato alla dinamica di guida e alla possibilità di ridurre le emissioni, infatti, hanno reso il Tonale il modello giusto a cui affidare quest’importante riconoscimento.

Secondo Ron Cogan, direttore ed editorialista della rivista Green Car Journal, il SUV di Alfa Romeo: “offre sportività ed emozioni nella guida in elettrici. Per i primi 80 chilometri si è al volante di un elegante e iconico veicolo a zero emissioni dal design italiano. Se gli impegni della giornata richiedono un’autonomia extra, il propulsore ibrido Plug-In Q4 assicura il massimo della serenità, forte di un’autonomia totale di oltre 600 km“. Ricordiamo che, appena poche settimane fa, il Tonale ha conquistato il titolo di Auto Europa 2023.

80 chilometri a zero emissioni

Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 riesce ad abbinare la guida sportiva, tipica delle produzioni di Alfa Romeo, con la possibilità di sfruttare un funzionamento completamente a zero emissioni, con un’autonomia elevata.

Il SUV è dotato di un sistema ibrido composto da un motore 1.3 turbo benzina da quattro cilindri a cui viene abbinato un motore elettrico da 90 kW e 250 Nm. La potenza complessiva è di 280 CV. A completare il sistema c’è poi una batteria da 15,5 kWh che consente di azionare il motore elettrico.

Con questa configurazione, Alfa Romeo Tonale è in grado di garantire un funzionamento a zero emissioni, con la possibilità di percorrere oltre 80 chilometri nel ciclo urbano. In città, quindi, il SUV di Alfa Romeo può muoversi tranquillamente e con un’ottima autonomia anche senza azionare il motore benzina e, quindi, senza alcuna emissione.

Il listino prezzi dell’Alfa Romeo Tonale, per il mercato italiano, parte da poco più di 39.000 euro. La gamma è molto articolata. Per la variante Plug-In Hybrid è necessario mettere in conto una spesa di più di 53.000 euro. Si tratta di un esborso necessario per poter abbinare la sportività di Alfa Romeo al funzionamento “full electric” che azzera le emissioni e l’impatto ambientale per il nuovo Green SUV of the Year.