Manca ancora all’appello il nuovo piccolo SUV di Alfa Romeo, un modello inedito, elettrico e compatto per tutti gli amanti del Biscione

Fonte: 123RF Alfa Romeo, nel 2024 arriva Junior: il primo B-SUV compatto elettrico

In un mondo in cui ormai tutti i brand automobilistici da tempo stanno inserendo nuove auto elettriche a listino, per andare incontro a quelle che saranno le regole e le esigenze del mercato del futuro, oggi all’appello manca ancora il piccolo SUV a zero emissioni di Alfa Romeo, già annunciato.

Ebbene, pare che l’attesa sia finalmente terminata. La Casa ha deciso di lanciare un SUV compatto e di collocarlo nella sua gamma di veicoli, tra i più convenienti e accessibili a tutti. Sarà il primo modello 100% elettrico di Alfa Romeo, si tratta in particolare di un SUV del segmento B entry-level. Il suo nome dovrebbe essere Junior, ma per ora ancora nulla di confermato. Non ci resta che attendere gli sviluppi e le comunicazioni ufficiali dell’azienda.

Cosa sappiamo oggi

Secondo i rumors che circolando sul web e le indiscrezioni fatte dai media di tutta Europa, le ultime informazioni che abbiamo riguardo il primo SUV elettrico di Alfa Romeo parlano di un B.SUV compatto, che potrebbe essere lanciato sul mercato con motore anteriore in grado di sprigionare oltre 150 cavalli e con una batteria da 54 kWh.

Tra le caratteristiche che interessano maggiormente i futuri acquirenti di auto elettriche, c’è senza dubbio il dato sull’autonomia, e sulla nuova Alfa Romeo Junior (si chiamerà davvero così) questa potrebbe essere di circa 400 chilometri. Come accade anche con la nuova Fiat 600 (oggi anche ibrida) e con la meravigliosa Jeep Avenger (reginetta delle vendite) – con cui il nuovo SUV Alfa Romeo condividerà alcuni elementi – è molto probabile che anche Junior potrebbe essere proposto in una variante mild hybrid, e non solo elettrica.

La variante ibrida del nuovo mini B-SUV di Alfa Romeo

Se arriverà davvero a listino anche una variante ibrida del nuovo SUV elettrico Junior del Biscione, allora è molto probabile che utilizzerà il sistema ibrido da 48 Volt avanzato che comprende il motore a benzina 1.2 T Mhev da 100 cavalli e il cambio automatico e-DCS6 dual-clutch a sei rapporti, abbinato a sua volta al motore elettrico da 21 kW (28,5 cavalli di potenza).

Il lancio del nuovo B-SUV elettrico di Alfa Romeo non è più così lontano, anzi, dovrebbe già avvenire nel corso del prossimo anno. Il nome scelto, anche se non ancora confermato, è ripreso da un modello del mondo delle coupé della Casa di Arese, una vettura che in passato è stata amata particolarmente.

Stiamo parlando dell’iconica GT Junior, nata nel 1966 sulla scia dell’Alfa Romeo GT disegnata dalla matita di Giorgetto Giugiaro. Un modello più accessibile e meno impegnativo della versione standard, variante d’ingresso alle sportive Alfa Romeo, equipaggiata con un motore 1.300 in grado di sprigionare una potenza pari a 89 cavalli. Dotazioni e finiture di questa variante “easy” vennero anche semplificate: lo scopo era abbassare il prezzo e rendere il modello più accessibile.

La Junior del 1966, da cui il nuovo SUV elettrico Alfa Romeo prenderà probabilmente il nome, non aveva il servofreno, la consolle centrale e l’accendisigari, così si apprende dai documenti dell’epoca. L’auto a zero emissioni che arriverà il prossimo anno sarà invece un vero e proprio concentrato di tecnologia e funzionalità di ultima generazione, “parola del Biscione”.