Dopo alcune settimane dalla presentazione, Fiat annuncia l’apertura degli ordini per la nuova Fiat 600 Hybrid. La versione elettrificata, con motore MHEV Mild Hybrid, del crossover di Fiat va ad affiancarsi alla versione a zero emissioni, la 600e, con cui è subito protagonista di un Porte Aperte programmato per le giornate del 18 e 19 novembre in tutte le concessionarie del marchio italiano. Per la nuova versione ibrida del B-SUV della Casa italiana è disponibile un’unica motorizzazione abbinabile a due diversi allestimenti.

Un crossover elettrificato

La Fiat 600 è pronta a conquistare il mercato italiano. Il B-SUV è lungo 4,17 metri, ha una carrozzeria a 5 porte e un bagagliaio di 385 litri. Si tratta di un modello dalle grandi potenzialità per Fiat. A differenza di quanto avviene con la Fiat 600e, presentata la scorsa estate e dotata di un motore elettrico a zero emissioni, la Fiat 600 Hybrid propone un sistema ibrido MHEV, composto da un motore benzina tre cilindri da 1.2 in grado di garantire 100 CV di potenza. Al motore è abbinato un motore elettrico da 21 kW, installato all’interno del cambio a doppia frizione e 6 rapporti.

Questa variante della 600 sfrutta il sistema elettrificato per ridurre le emissioni (comprese tra 110 e 114 g/km di CO2). Anche grazie all’adozione del Ciclo Miller, la Fiat 600 Hybrid è in grado di ottimizzare i consumi e risparmiare fino al 15% di emissioni di CO2 rispetto a un modello con motore analogo e cambio automatico. Il consumo è di 5,1 litri per 100 chilometri nel ciclo combinato WLTP.

La vettura registra uno 0-100 km/h completato in 11 secondi, con un’erogazione della coppia praticamente istantanea da parte del motore elettrico che consente anche di sfruttare, in alcune condizioni, la possibilità di spostarsi a zero emissioni, sia in città, quando si viaggia a meno di 30 km/h, che su strade urbane, extra urbane e autostrade dove il conducente, in condizioni stabili o in discesa, può rilasciare il pedale dall’acceleratore.

I prezzi

La Nuova Fiat 600 Hybrid arriva sul mercato in due varianti. I clienti interessati all’acquisto della versione ibrida del B-SUV, infatti, potranno puntare sull’allestimento base, chiamato semplicemente 600, a cui si va ad affiancare l’allestimento top di gamma, La Prima, che arricchisce la dotazione con diversi elementi aggiuntivi.

La versione 600 è ordinabile con un prezzo di listino di 24.950 euro mentre per La Prima servono 30.950 euro. In ogni caso, la nuova 600 Hybrid arriva sul mercato con un’offerta lancio che consente l’acquisto (con finanziamento e rottamazione) a partire da un prezzo promozionale di 19,950 euro, grazie al finanziamento Stellantis Financial Services Italia con anticipo zero.

Alla Fiat 600 Hybrid si affianca la Fiat 600e. La versione elettrica del nuovo modello Fiat è ordinabile in due varianti. L’allestimento base, in questo caso, si chiama RED ed è disponibile con un prezzo di listino di 35.950 euro. Per la top di gamma, La Prima, servono, invece, 40.950 euro.

Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth in Italia, commenta così l’arrivo nelle concessionarie della nuova 600 Hybrid: “per chi ancora non si sente pronto al passaggio ad una guida elettrica la gamma di 600 si completa con la motorizzazione ibrida, per soddisfare tutti i bisogni dei nostri clienti. Il nostro brand vuole essere rilevante a supporto della transizione elettrica per una mobilità urbana sostenibile ma anche accessibile, a tutti.”