Con un interessante prezzo d'attacco, la Fiat 600 Hybrid approda in Italia. I richiami alla vettura degli anni '50 vengono reinterpretati in chiave moderna

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Omaggia il passato, guardando al futuro la nuova Fiat 600 Hybrid, che arriva nei concessionari italiani. In fede alla lunga e nobile storia del marchio, rimanda alla storica vettura degli anni Cinquanta, un periodo di ricostruzione dopo le macerie lasciate dal doppio conflitto bellico. In termini di personalità richiama la produzione di vecchia data, richiamato dalle forme sinuose ed eleganti, rivisitate in chiave moderna.

Il frontale cresce, tanto per cominciare, in aggressività, con un cofano più dominante e un muso più allungato. I fari a LED costituiscono un omaggio alla famiglia della Cinquecento, mentre i cerchi in lega arrivano fino a 18 pollici. Per quanto riguarda l’abitacolo, si respira un’atmosfera accogliente e tecnologica, con un cruscotto ispirato alla Cinquina e una plancia personalizzabile.

Otto differenti colori per l’illuminazione degli interni: benvenuta cromoterapia

La vera novità è la cromoterapia, frutto di ore trascorse in laboratorio. In relazione al proprio mood, il conducente ha otto differenti tonalità di illuminazione interna. Che preferisca un salotto rilassante oppure energizzante, riuscirà ad adottarlo alle emozioni desiderate.

La Fiat 600 ibrida monta un motore a benzina da 1.2 litri e di un modulo elettrico da 48 Volt: combinati tra loro, sviluppano una potenza di 100 CV. Rispetto a un propulsore tradizionale, vanta pure una maggiore efficienza. I consumi di carburante diminuiscono, infatti, fino al 15% e alle basse velocità è sufficiente l’unità a zero emissioni. Ad alimentare il tutto, la batteria agli ioni di litio da 48V, in grado di ricaricarsi durante la frenata e la decelerazione. Tradotto: non occorre collegarla alla presa elettrica.

Sul fronte delle dotazioni, le tecnologie ausiliarie alla guida rispondono alla domanda di una clientela piuttosto esigente. Nel lotto delle soluzioni implementate, trovano spazio il cruise control adattivo, la frenata automatica d’emergenza e il monitoraggio dell’angolo cieco.

Inoltre, lo Uconnect permette di controllare il veicolo impartendo comandi vocali o mediante lo smartphone. Nel listino Fiat la 600 Hybrid è disponibile in due allestimenti: Base e La Prima. La versione Base garantisce ogni elemento essenziale a una circolazione confortevole e sicura, mentre La Prima integra anche il tetto apribile, i sedili in pelle e un impianto audio di classe premium.

Prezzi e finanziamenti

La Fiat 600 Hybrid è in vendita a partire da 19.950 euro con finanziamento e rottamazione. Con un canone mensile da 99 euro, è acquistabile a cifre accessibili, evitando di spendere una fortuna. In occasione del lancio, il Costruttore torinese ha organizzato una giornata “Porte Aperte” presso ogni showroom dislocato lungo la nostra penisola. Le date da segnarsi in agenda sono quelle di sabato 18 e domenica 19 maggio. Mentre il settore tende ad avere continui rincari, il Lingotto mantiene le cifre d’accesso accessibili, alla portata del popolo.

Si prospetta, dunque, un week-end scoppiettante nei punti vendita dell’azienda torinese. Chiunque sia interessato a conoscere il modello, avrà modo di ammirarlo da vicino accompagnato da personale qualificato. E non finisce qui, perché vi sarà l’opportunità di sottoporla a un test su strada. La nuova Fiat 600 Hybrid è l’opzione adatta a chi va in cerca di un esemplare “stiloso”, dal cervello elettronico sofisticato, efficiente e sicuro.