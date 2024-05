Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki Suzuki Swift Hybrid si fa conoscere

Apertura del tutto straordinaria dei concessionari Suzuki sabato 18 e domenica 19 maggio per far conoscere al pubblico la nuova Swift Hybrid. La piccola giapponese è un gioiellino di rara compattezza e agilità, un veicolo carino e divertente, che può destreggiarsi ottimamente in ambito urbano quanto fuori porta. Inoltre, pur essendo un’utilitaria ben al di sotto dei quattro metri di lunghezza, può sfoggiare anche un efficace sistema di trazione integrale. La giapponese, dunque, si distingue per il suo stile personale e per le sue qualità raffinate e specifiche. Insomma, gli italiani possono continuare a trovare una solida alleata nella piccola Swift, anche con la nuova generazione che debutta insieme al motore ibrido.

Le novità della nuova Suzuki Swift

A livello stilistico, non si possono non osservare i cambiamenti approvati all’anteriore, dove compaiono una grande mascherina a nido d’ape e dei gruppi ottici a LED con firma luminosa a “L”. Lo stesso discorso vale per la linea che delimita la fiancata, che scorre dal cofano motore fino al portellone, elemento che dona una bella dinamicità, al pari degli affascinanti fanali posteriori – sempre a LED – con grafica tridimensionale. Elementi studiati per essere coerenti con il passato ma, al tempo stesso, proiettati verso il futuro. Suggestivo anche il tetto spiovente nella parte posteriore.

L’abitacolo è familiare e la plancia è orientata verso il guidatore, per limitare le distrazioni. Tuttavia, a dominare il tutto e in posizione centrale c’è uno schermo touch da 9’’, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto tramite collegamento USB o Wi-Fi. Tramite questo apparecchio si possono visionare tante informazioni, comprese quelle che riguardano lo stato del veicolo.

Il nuovo motore ibrido

Nuovo è anche il motore a benzina 3 cilindri Z12E 1.2 litri che garantisce una maggiore efficienza termica (40% con benzina RON95) e una riduzione delle emissioni, con una coppia più elevata ai bassi regimi. il motore termico lavora in combinata con sistema ibrido 12 volt che ne migliora le performance complessive.

Il sistema ibrido 12 volt converte l’energia cinetica generata in fase di decelerazione, immagazzinandola nella batteria agli ioni di litio, e assiste il propulsore in fase di accelerazione per garantire migliori consumi e una riduzione delle emissioni. In poche parole, parliamo di un motore operoso ed efficiente, in grado di garantire ottime performance, nonché consumi ed emissioni di CO2 ridotte quasi all’osso. Un ottimo passo avanti per Suzuki, che è particolarmente attenta a queste tematiche.

Il listino di nuova Suzuki Swift

Suzuki propone l’allestimento Top, con nuovo motore 1.2 Hybrid e due diverse tipologie di trasmissione (manuale o automatica CVT) e di trazione (2WD o 4WD Allgrip). La nuova Swift Hybrid nella versione con trazione anteriore e cambio manuale, con le sue emissioni di 99g/km CO 2 è una vera auto da città modello e può accedere gratuitamente ad alcune ZTL come l’Area C di Milano, che pone il valore soglia a 100 g/km di CO 2 .

Nuova Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top, è proposta nelle varianti:

versione 2WD cambio manuale, € 22.500

versione 2WD cambio CVT, € 24.000

versione 4WD cambio manuale € 24.500

Tutti i prezzi sono chiavi in mano IVA inclusa, IPT esclusa. Per le vernici metallizzate (escluso Arancione Amsterdam che è incluso nel prezzo di listino) + € 550€ (IVA inclusa). Per le vernici metallizzate bicolor + € 400€ (IVA inclusa) rispetto alla versione metallizzata. Al lancio è applicato un vantaggio cliente incondizionato di 2.000 Euro, senza alcuna necessità di permutare o di rottamare un’altra auto o di accendere un finanziamento.