Nuova Swift Hybrid: esplosione di stile e tecnologia nel segmento B

La quarta generazione della Swift Hybrid Suzuki arriva in Italia con il suo stile distintivo, caratteristiche tecniche all'avanguardia e un pacchetto di assistenza alla guida completo.

Dopo il lancio mondiale lo scorso dicembre, la Nuova Swift Hybrid si prepara a conquistare il cuore degli automobilisti italiani. Con oltre 9 milioni di esemplari venduti dal 2004 e una presenza consolidata in 169 paesi, la Swift Hybrid si presenta come un’icona del segmento B, combinando design accattivante e tecnologia all’avanguardia.

Design che conquista

Nuova Swift Hybrid mantiene le proporzioni iconiche delle sue predecessore, ma introduce forme innovative che catturano lo sguardo. Con una lunghezza di 3,86 metri, la carrozzeria compatta della Swift Hybrid sfoggia parafanghi muscolosi e un tetto ad effetto sospeso, conferendole un’aura di dinamicità. I gruppi ottici a LED, con una firma luminosa a forma di L nel frontale e a C nella parte posteriore, aggiungono un tocco di modernità.

Il contributo del centro stile Suzuki di Torino si fa sentire, conferendo all’auto un’eleganza raffinata che si riflette anche nella vasta gamma di colori disponibili, tra cui spiccano il Verde Hawaii metallizzato e il Blu Oceania metallizzato, entrambi novità che si affiancano al già amato Rosso Cordoba metallizzato.

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki

Comfort e tecnologia a bordo

L’abitacolo di Nuova Swift Hybrid accoglie i passeggeri con uno spazio generoso e un comfort impeccabile. La plancia, con un gioco di contrasti tra nero e bianco, trasmette un senso di ariosità, mentre gli elementi in Satin Chrome aggiungono un tocco di raffinatezza. L’infotainment è all’avanguardia, con un touchscreen da 9 pollici ad alta definizione che supporta connessioni wireless per Apple CarPlay e Android Auto.

Dal punto di vista tecnico, la Swift Hybrid si distingue per l’utilizzo della piattaforma Heartect, che garantisce una rigidità strutturale superiore e un contenimento del peso, tutto a vantaggio di prestazioni e consumi ottimizzati.

Eco-Friendly performante

Nuova Swift Hybrid monta una motorizzazione ibrida 1.2 che offre un perfetto equilibrio tra efficienza e prestazioni. Grazie al sistema ibrido 12 Volt, l’auto è in grado di ridurre le emissioni di CO2 e contenere i consumi, senza compromettere le performance. La potenza del motore elettrico contribuisce a una guida reattiva e divertente, mentre la ridotta massa dell’auto assicura agilità e maneggevolezza.

Assistenza alla guida 10 e lode

La Swift Hybrid offre un’ampia gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui il Dual Sensor Brake Support II, il Lane Keep Assist e il Driver Monitoring System. Questi dispositivi non solo aumentano la sicurezza a bordo, ma anche il comfort di guida, offrendo al conducente un supporto prezioso in ogni situazione.

Servizi al completo

Per garantire la massima tranquillità ai propri clienti, Suzuki offre un pacchetto di assistenza completo, che include garanzia, assistenza stradale e controlli gratuiti per i primi tre anni dall’acquisto. Inoltre, con il servizio Suzuki Connect, i conducenti possono rimanere sempre connessi al proprio veicolo tramite smartphone, usufruendo di comode funzioni come la localizzazione del parcheggio e l’avviso di geofencing.

Con un prezzo di listino a partire da 22.500 euro, nuova Swift Hybrid si conferma un’opzione irresistibile nel panorama delle vetture ibride del segmento B, unendo stile, tecnologia e prestazioni ineguagliabili.

Suzuki conferma così il proprio impegno verso l’innovazione e l’eccellenza, offrendo ai propri clienti un’esperienza di guida unica nel suo genere.