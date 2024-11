Un'opportunità imperdibile per tante famiglie: con una nuova formula, Fiat permette di prendere in leasing la 600 e la Topolino insieme, fino al 30 novembre

Fonte: Ufficio Stampa Fiat In offerta le Fiat 600 e Topolino fino al 30 novembre 2024

Fiat continua a innovare nel settore della mobilità sostenibile e accessibile, introducendo l’offerta commerciale 2forYOU. Una proposta che unisce due veicoli dal carattere complementare, pensati per soddisfare le esigenze di mobilità di tutta la famiglia, dagli adulti ai teenager: la 600 Hybrid e la Topolino. È possibile guidare entrambe le auto con un canone mensile di 199 euro, grazie a una formula creata con Stellantis Financial Services.

I termini dell’iniziativa

I due contratti di leasing sono separati, ma includono un vantaggio economico di 1.000 euro (IVA inclusa) e promozioni già previste nel caso della 600 Hybrid. La formula, valida fino al 30 novembre, offre versatilità e praticità a famiglie e giovani. Data la durata limitata dell’iniziativa, non è il caso di perdere tempo: chiunque sia interessato dovrebbe contattare una concessionaria.

La Fiat 600 Hybrid è disponibile con un anticipo di 5.640 euro e un canone mensile di 119 euro per 35 mesi (TAN 3,99%, TAEG 5,71%). Il modello costituisce un passo verso la transizione energetica. Combina la funzionalità di una familiare ai vantaggi della tecnologia ibrida, come emissioni ridotte e una guida più fluida. L’ibrido permette di muoversi anche a basse velocità in modalità elettrica, riducendo l’inquinamento sia acustico che ambientale.

Lunga 417 cm, dotata di 5 porte e un bagagliaio da 385 litri, si rivolge a chi cerca un’opzione duttile e contemporanea. Il design accattivante e il cambio automatico le conferiscono personalità, mentre le tecnologie all’avanguardia, tra cui sistemi ausiliari di sicurezza avanzati, riducono il rischio di incidenti. Le limitate emissioni nell’ambiente rappresentano il valore aggiunto, frutto dell’attenzione riposta dall’intero gruppo Stellantis alle emissioni nell’ambiente. Entro il 2030, l’intera gamma commercializzata in Europa sarà a zero emissioni, come sancito dal piano Dare Forward 2030, illustrato dal CEO Carlos Tavares.

La Fiat Topolino è proposta, invece, a 80 euro al mese, senza anticipo (TAN 5,99%, TAEG 8,05%). Indicata in uno scenario urbano, la microcar del marchio italiano raggiunge una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia fino a 75 km. Può essere guidata a partire dai 14 anni, previo conseguimento di patente AM, anche nelle ZTL e parcheggiata nei centri storici. La batteria da 5,4 kWh si ricarica facilmente a casa. La configurazione aperta o chiusa la rende personalizzabile, adattandosi a diverse necessità.

Supporto alle famiglie

“Da sempre Fiat è vicina agli italiani con prodotti innovativi e belli, che rendono accessibile a tutti l’innovazione tecnologica per una mobilità sempre più sostenibile e responsabile – ha dichiarato Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth in Italia -. All’eccellenza di prodotto, inoltre, il marchio affianca di continuo iniziative commerciali inedite e formule di finanziamento vantaggiose e flessibili per supportare i giovani e le loro famiglie nel passaggio alle auto elettriche ed elettrificate, proprio come la nuova e originale offerta ‘2forYOU’.

Del resto, con una lunga storia costellata di rilevanza sociale, Fiat sente forte la responsabilità di promuovere una guida a zero o basse emissioni sempre più accessibile, facile nella quotidianità e che faccia innamorare le nuove generazioni. E l’abbinamento Topolino e 600 Hybrid della formula ‘2forYOU’ consente di rispondere alle diverse esigenze di mobilità che possono nascere in famiglia, senza mai rinunciare all’inconfondibile DNA Fiat, fatto di colori, gioia e bellezza italiana”.