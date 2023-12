Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen In arrivo il nuovo Exit warning system di Volkswagen per ridurre gli incidenti

Uno dei momenti più pericolosi quando si circola nel traffico urbano è proprio l’uscita dall’auto, l’apertura delle portiere quando si è sommersi da veicoli pesanti e leggeri che sopraggiungono da qualsiasi direzione. Un problema che può causare disagi e incidenti, che vorremmo tutti evitare.

Il rischio è quello di colpire pedoni o ciclisti, facendoli rovinare a terra, oppure altri veicoli, provocando danni anche gravi. Motivo per il quale Volkswagen ha creato il nuovo sistema di exit warning, che può aiutare a evitare situazione pericolose quando si scende dal proprio veicolo nel traffico urbano.

Il sistema avvisa guidatore e passeggeri

La nuova generazione del sistema emette un segnale al conducente dell’auto e ai suoi passeggeri se sulla strada ci sono altri utenti in avvicinamento da dietro all’auto parcheggiata. L’ultima generazione dell’exit warning system Volkswagen rileva i ciclisti, nel limite delle sue funzioni, che spesso sono gli utenti più deboli e vulnerabili in circolazione. Il sistema protegge sia le porte anteriori che quelle posteriori. Oggi viene installato di serie sui modelli Volkswagen ID.7, nuova Tiguan e nuova Passat, mentre per la ID.4, la ID.5 e la Golf è disponibile su richieste dell’utente.

Il sistema installato su Volkswagen ID.7

Sulla nuova berlina 100% elettrica ID.7 Volkswagen monta la versione più evoluta di questo sistema di assistenza. L’exit warning system scansiona l’area dietro l’auto parcheggiata servendosi di due sensori radar posteriori che si trovano a sinistra e a destra nel paraurti e informa i passeggeri di un pericolo ancor prima che azionino la maniglia della portiera per uscire dall’auto.

Nel caso in cui un utente della strada si sta avvicinando, una luce LED nello specchietto retrovisore esterno si accende automaticamente come primo livello di avvertimento. Se una delle maniglie viene premuta comunque per l’apertura, la porta corrispondente non si apre per un breve periodo di tempo. Se la porta viene aperta, viene emesso un segnale sonoro di avvertimento. Insomma, un sistema che garantisce gran sicurezza e che rimane attivo per tre minuti dopo che la Volkswagen è stata parcheggiata e spenta, in modo da essere utile per tutti i passeggeri che scendono dalla macchina.

L’exit warning system su Tiguan e Passat

In questo caso il sistema è molto simile, si serve della luce LED nel rispettivo specchietto retrovisore esterno per informare i passeggeri se un utente della strada si sta avvicinando da dietro, anche prima di azionare la maniglia della portiera. Se viene comunque azionata, allora parte l’avviso acustico dall’altoparlante della porta. In questo caso però le serrature sono meccaniche, quindi non esiste su Passat e Tiguan il sistema di ritardo nell’apertura delle portiere.

Il sistema nei modelli ID.4 e ID.5

L’exit warning system – come abbiamo visto – è disponibile a richiesta nei modelli ID.4 e ID.5. Funziona quasi allo stesso modo della ID.7, con un’eccezione: la luce LED nello specchietto retrovisore esterno di ID.4 e ID.5 si attiva solo in caso di pericolo nel momenti in cui i passeggeri azionano una delle maniglie delle porte. Gli altri livelli di avvertimento, ovvero il segnale acustico nella rispettiva portiera e il ritardo elettronico di apertura, sono identici a quelli della ID.7.

La prima Volkswagen dotata di exit warning system è stata l’attuale Golf. In questo caso, il sistema funziona in modo simile all’ID.4 e all’ID.5, la funzione aggiuntiva di ritardo all’apertura delle portiere non è disponibile, essendo l’auto dotata di serrature meccaniche.