In attesa della terza generazione, che sarà rivelata entro la fine del mese, Dacia ripercorre la storia del SUV più venduto: 13 anni di successo inarrestabile

In attesa della presentazione della terza generazione, Dacia Duster ripercorre la sua storia di successi: nata nel 2010 con l’intento di democratizzare i SUV, all’epoca troppo costosi o spartani, Duster è ben presto diventata uno dei modelli di riferimento del brand.

Il crossover del marchio Renault è pronto a rinnovarsi forte della popolarità inarrestabile che nel corso degli anni lo ha decretato come SUV più venduto in Europa a clienti privati: robusto, essenziale, capace di offrire un rapporto qualità-prezzo ineguagliabile, Dacia Duster si è confermato un bestseller del brand, arrivando a superare i 2,2 milioni di esemplari venduti, di cui oltre 300mila in Italia.

Dacia Duster, una storia di successi

A pochi giorni dal debutto dell’attesa terza generazione, che sarà rivelata entro la fine del mese, Dacia Duster ripercorre 13 anni di successo senza eguali che lo hanno reso il bestseller del brand e uno dei SUV più apprezzati in Europa e in Italia.

Il SUV di Dacia nasce nel 2010 dalle linee di produzione della fabbrica di Mioveni, in Romania, sulle solide competenze industriali del Gruppo Renault. La prima versione debutta negli anni in cui i SUV stanno iniziando ad occupare una fetta sempre più importante del mercato: è caratterizzata da dimensioni contenute e linee pulite, offre una capacità di carico al vertice del segmento e una gamma di motori in linea con le esigenze del momento. Il primo restyling risale al 2013: da agile crossover, Duster inizia ad assumere il carattere da SUV che contraddistinguerà le generazioni successive.

La seconda generazione di Duster debutta nel 2017: il SUV Dacia si presenta ancora più muscoloso, con nuovi gruppi ottici squadrati e, per la prima volta, lo snorkel – il “boccaglio” tipico dei fuoristrada che hanno bisogno di un filtro di aspirazione dell’aria lontano dal terreno (o meglio dall’acqua) – una firma di design destinata a diventare un tratto distintivo di Duster.

La seconda generazione viene sottoposta a restyling nel 2021 e nel 2022, per adottare il nuovo logo Dacia Link sulla calandra e le nuove grafiche del marchio. Dal suo lancio, nel 2010, Duster è stato premiato con oltre 40 riconoscimenti internazionali, tra cui Auto dell’anno in Romania, miglior SUV nel Regno Unito, miglior familiare in Germania e Belgio.

In arrivo la terza generazione: sarà più Duster che mai

Pur restando al passo con i tempi, Dacia Duster è rimasta fedele al suo DNA di SUV autentico, essenziale ma dotato di tutto quello che serve per soddisfare le esigenze di una mobilità in rapida trasformazione. Con l’obiettivo di offrire ai clienti il miglior rapporto qualità-prezzo senza rinunciare a elementi che nel tempo sono diventati “il nuovo essenziale”, negli anni Duster ha integrato funzioni sempre più evolute, come il sistema di navigazione, la Multiview Camera e la keyless entry.

Design, leggerezza, performance 4×4 e “value for money” sono i fattori che hanno decretato la popolarità di Duster, apprezzatissima anche in Italia soprattutto nelle versioni alimentate a GPL (che rappresentano il 40% delle vendite totali nel nostro Paese in 13 anni di presenza sul mercato).

La terza generazione del SUV compatto si prepara ad essere svelata al pubblico: la nuova Duster sarà un competitor diretto dei crossover cinesi che si vanno affacciando sul mercato europeo, ed è pronta a raccogliere il testimone di una storia di indiscutibile successo, non soltanto in termini di vendite. La nuova attesissima Duster, assicurano dalla Casa, sarà “più Duster che mai”. A cominciare dal prezzo di listino.