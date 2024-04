Le app per rilevare telecamere, tutor e autovelox sono un passo in avanti nel campo della sicurezza e della gestione della mobilità stradale: i nostri consigli

Fonte: 123RF Queste app, disponibili per smartphone e tablet, utilizzano GPS e database aggiornati

Le app per rilevare telecamere, tutor e autovelox servono non solo per evitare sanzioni per eccesso di velocità, ma contribuiscono al rispetto delle regole e alla sicurezza stradale. Gli autovelox possono essere sia mobili sia fissi e sono posizionati lungo le strade per garantire che i limiti di velocità siano rispettati, riducendo così il rischio di incidenti.

Da parte loro, i tutor non rilevano la velocità istantanea ma la media della velocità mantenuta dall’automobilista. Per mantenere una guida conforme alle normative, i guidatori possono orientarsi verso le mappe ufficiali pubblicate sul web della Polizia di Stato che indicano la posizione degli autovelox installati. Per chi cerca una soluzione più immediata e accessibile durante la guida, le app per tutor e autovelox sono invece un’opzione in più.

Queste app, disponibili per smartphone e tablet, utilizzano GPS e database aggiornati per allertare i conducenti in tempo reale sulla presenza di dispositivi di controllo della velocità lungo il percorso. Offrono un doppio vantaggio: aiutano a evitare multe e promuovono una guida più attenta e conforme alle leggi. Molte di queste applicazioni portano con sé funzionalità aggiuntive come la visualizzazione di percorsi alternativi e notifiche per incidenti stradali o traffico intenso, rendendo il viaggio non solo più sicuro ma anche più fluido.

ViaMichelin

ViaMichelin si distingue nel panorama delle app per la pianificazione di viaggi su strade e autostrade perché propone funzionalità che vanno oltre la rilevazione degli autovelox. Fornisce infatti molti dettagli per ogni itinerario proposto. Tra i suoi servizi rientra il Foglio di viaggio che fornisce un resoconto del percorso pianificato. Il Foglio di viaggio elenca le indicazioni stradali in sequenza cronologica e arricchisce l’esperienza di guida fornendo dettagli come i limiti di velocità specifici per ogni segmento di strada e la presenza di autovelox lungo il percorso.

L’integrazione di queste informazioni consente di rimanere aggiornati e conformi alle normative di traffico, migliorando sia la sicurezza che l’efficienza del viaggio. ViaMichelin si trasforma così in un vero e proprio assistente di viaggio, capace di guidare l’utente attraverso percorsi ottimizzati e sicuri, grazie anche al suo sistema di alert per telecamere, tutor e autovelox.

Google Maps

Google Maps è una risorsa per la navigazione e per la sicurezza stradale grazie alle sue funzionalità di rilevamento autovelox. L’applicazione, disponibile tanto per dispositivi Android quanto per iPhone, si è evoluta nel tempo, arricchendosi di opzioni che migliorano l’esperienza di guida quotidiana. Una delle funzioni più recenti è la segnalazione degli autovelox, sia fissi sia mobili, che appare sull’interfaccia dell’utente con l’icona di una telecamera.

Quando si programma un itinerario, Google Maps offre diverse opzioni di percorso e calcola anche il tempo di arrivo previsto basandosi sul traffico in tempo reale. Durante il tragitto, l’app fornisce indicazioni dettagliate sulle manovre da eseguire, insieme ad avvisi su eventuali ostacoli come lavori stradali, incidenti e naturalmente la presenza di autovelox. Gli utenti possono personalizzare le notifiche, scegliendo tra avvisi audio o visivi, per non essere sorpresi da autovelox lungo il percorso.

La piattaforma consente agli automobilisti di contribuire attivamente alla sicurezza della comunità segnalando in tempo reale la presenza di autovelox mobili, rallentamenti dovuti a lavori in corso, chiusure di corsie, e altri pericoli potenziali sulla strada.

Coyote

Coyote è una delle app più scaricate per telecamere, tutor e autovelox grazie alle sue multifunzionali capacità di monitoraggio dei limiti di velocità, analisi del traffico in tempo reale e navigazione GPS. Il software trae forza da una community di oltre 5 milioni di utenti attivi. Gli utenti di Coyote partecipano attivamente segnalando incidenti, presenza di autovelox, veicoli fermi e lavori stradali, rendendo così la guida più sicura e informata.

La piattaforma si distingue per il suo modello collaborativo che consente agli automobilisti di scambiarsi avvisi in tempo reale così da adattare la guida alle immediate condizioni stradali. Coyote offre alert proattivi ovvero invia notifiche con un anticipo di circa 30 chilometri, dando così un margine di tempo adeguato per affrontare eventuali difficoltà o pericoli lungo il percorso.

Waze

Waze, altra app per telecamere, tutor e autovelox, si distingue per il suo approccio comunitario, avvalendosi di una vasta rete di utenti volontari che contribuiscono a mantenere il servizio aggiornato. Questa applicazione non si limita alla sola navigazione, ma offre una visione completa delle condizioni stradali, segnalando autovelox, traffico in tempo reale, e ostacoli sul percorso.

Una delle prime nel suo genere a integrare le funzioni di segnalazione autovelox, Waze si è affermata come una soluzione per gli automobilisti grazie anche ad altre funzionalità avanzate. L’app invia alert in tempo reale sui limiti di velocità e permette agli utenti di scegliere percorsi alternativi in base alle condizioni del traffico. Infine, Waze aiuta a localizzare le stazioni di servizio con i prezzi più economici.

Radarbot

Radarbot propone soluzioni online e offline per garantire una navigazione sicura e informata. Dotata di un sistema di avvisi che funziona anche senza connessione internet, Radarbot è pensata per facilitare il rispetto dei limiti di velocità. Non solo segnala la presenza di autovelox, ma fornisce anche aggiornamenti in tempo reale sul traffico e permette di condividere segnalazioni con altri utenti per creare così un ambiente collaborativo. Mediante notifiche sonore e visive, gli utenti possono ricevere informazioni continue, anche quando l’app opera in background e consente di utilizzare contemporaneamente altre applicazioni o funzioni del dispositivo.

Radarbot invita gli utenti a scegliere tra una varietà di temi e stili grafici per un’esperienza su misura. Per una navigazione senza interruzioni pubblicitarie si può optare per la versione Pro, che elimina i banner e aggiunge altre funzioni per 5,99 euro.

TomTom Go Navigation

Una delle funzionalità di punta di TomTom Go Navigation è la capacità di operare offline che permette agli utenti di accedere alle mappe anche in assenza di una connessione dati. TomTom Go Navigation si rivela così utile in aree remote o in viaggi internazionali dove la connettività mobile potrebbe essere instabile. Tra le numerose app per autovelox, TomTom Go si distingue per la sua funzione integrata di rilevamento di autovelox e tutor, che gli utenti devono attivare manualmente. Una volta attivata, la geolocalizzazione permette all’app di fornire avvisi precisi sulla presenza di autovelox fissi o mobili lungo il percorso.

TomTom Go incoraggia un approccio collaborativo alla navigazione stradale: gli utenti possono contribuire attivamente alla mappa condividendo segnalazioni di autovelox semplicemente toccando l’icona + nell’interfaccia dell’app. Questa interattività migliora la precisione delle informazioni di navigazione per tutti gli utenti e rafforza anche il senso di comunità tra gli automobilisti.