Copywriter e Storyteller specializzata in Automotive. Da sempre appassionata di motori, mobilità sostenibile e tecnologia, ama viaggiare in scooter, scoprire in anteprima i nuovi modelli automobilistici.

Immaginiamo una giornata lavorativa, in fila nel traffico cittadino delle ore di punta. L’attesa è snervante, si procede a passo d’uomo e nella vettura davanti sembra che il conducente sia distratto e non ne voglia sapere di ripartire. Quando, all’improvviso, succede l’incredibile e dal lato destra spunta un uomo a cavallo di uno struzzo. Lo struzzo percorre la strada a tutta velocità e si getta nel traffico infilandosi tra una macchina e l’altra. Ma siamo sicuri di aver visto bene? Sarà vero?

Un insolito mezzo di trasporto

Questo probabilmente sarà stato il pensiero delle persone in fila e del guidatore che ha filmato la scena con una dashcam a bordo della sua auto. L’incredibile video si è guadagnato così la scena ed è diventato virale in brevissimo tempo. Ci troviamo ad Almaty, la città più popolosa e trafficata del Kazakistan, con una fila di auto incolonnate tra gli edifici, forse ferme ad un semaforo, e l’arrivo improvviso di questo uccello enorme che corre a tutta velocità interrompe la noia del momento.

Lo struzzo è un animale africano, il suo habitat naturale è infatti tra le zone desertiche del Senegal, dell’Etiopia e del Sud della Tanzania, può arrivare ad un’altezza massima di 2,50 mt ed famoso per la sua velocità che può raggiungere i 70 km/h. Quindi perfettamente in grado di reggere il confronto con il traffico cittadino anche se il Kazakistan non è certo il suo ambiente naturale e cavalcarlo in mezzo alle auto non rientra tra le normali attività quotidiane. Molti aspetti in questo video non tornano.

Per quanto possa essere sembrato spettacolare e originale l’immagine di uno struzzo che corre in mezzo alle auto ed aver stupito milioni di persone che hanno visto il video, commentandolo e diffondendolo in rete e sui Social, molte persone si sono infatti chieste se una scena così assurda potesse essere vera.

Svelato il mistero della corsa con lo struzzo in città

Per quanto ben fatto questo sorprendente video, era in verità tutta una finzione: si trattava, infatti di un spot pubblicitario realizzato ad hoc per la campagna promozionale della Bank of Astana, una banca commerciale molto attiva in Kazakistan, il cui scopo era attirare l’attenzione e creare clamore attorno a sé. Attenzione che, grazie agli effetti digitali utilizzati per la realizzazione che lo hanno reso molto coinvolgente, è arrivata subito e, poco dopo, anche la conferma al fatto che si trattasse di una creazione fatta su misura.

La situazione, se vera, sarebbe stata in effetti molto pericolosa per l’uomo in sella, per l’animale e per gli altri automobilisti presenti. I cameramen hanno prima registrato l’uomo mentre cavalcava lo struzzo in un’area protetta e successivamente hanno inserito la scena in un video girato da una macchina in fila nelle strade della città. Tutto il processo è stato poi spiegato in due video successivi a riprova della trovata pubblicitaria.

La banca committente era in cerca di un’idea creativa e originale per comunicare il desiderio di dare una svolta alla propria vita, di uscire dalla noia di un giorno uguale all’altro e di smettere di sognare ad occhi aperti. Un invito ad agire per creare qualcosa di incredibile e di farlo subito, con rapidità. Proprio come l’uomo, che sfrecciando a cavallo del suo insolito e piumato mezzo di trasporto, decide di lasciarsi la noia del traffico alle spalle e di correre via verso nuove avventure.