‘’Pillole di motori’’, le news della settimana dal mondo automotive

Le principali novità della settimana dal mondo dell’automotive scelte per voi da Virgilio Motori.

Dacia Bigster, il nuovo SUV che rivoluziona il segmento C

Al Salone dell’Auto di Parigi DACIA ha presentato al grande pubblico il nuovo Bigster, un modello che segna l’ingresso del brand nel mercato dei C-SUV.

Bigster porta al debutto anche dotazioni mai viste prima da Dacia, come il tetto panoramico apribile, il portellone elettroattuato, il sedile a regolazione elettrica e tanti altri elementi indispensabili nel segmento.

Secondo le indiscrezioni, la vettura avrà un prezzo di attacco inferiore ai 25mila euro, rispecchiando gli obiettivi della casa rumena, che vuole essere la regina delle auto economiche pur alzando il livello dei propri modelli.

Renault svela la nuova Twingo

Renault continua a celebrare il proprio passato riproponendo, in chiave elettrica, modelli che ne hanno fatto la storia.

Dopo Renault 5 e Renault 4, nel 2026 tornerà sul mercato la Renault Twingo che è stata svelata come concept in anteprima al Salone di Parigi.

Si tratta di un ritorno alle origini: il design ricorda infatti molto da vicino la prima serie della mitica Twingo. Il prezzo, non ancora confermato, dovrebbe essere molto competitivo e sotto i 20mila euro.

Volkswagen Tayron, SUV a 7 posti ideale per la famiglia

Tayron è il nuovo SUV di Volkswagen ideale per la famiglia. Nella configurazione a sette posti la terza fila di sedili è facilmente accessibile e può essere ripiegata nel bagagliaio quando non in uso.

La gamma motori della Volkswagen Tayron 2025 sarà ampia dal benzina al plug-in hybrid e gli saranno aperti alla fine del 2024 con prezzi a partire da circa 45mila euro.

Citroën ha presentato in anteprima C5 Aircross Concept

La C5 Aircross Concept si basa sulla piattaforma multienergetica STLA Medium, capace di integrare qualsiasi propulsore per rispondere a ogni esigenza di utilizzo: motori a combustione, ibridi o elettrici.

L’eccezionale livello di comfort e spazio a bordo promesso dalla C5 Aircross Concept preannuncia quelle che saranno le caratteristiche del nuovo modello previsto per il 2025.