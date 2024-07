La mitica vettura degli anni Novanta del secolo scorso sta per ritornare in versione elettrica. La Renault Twingo EV verrà prodotta in Slovenia

Fonte: Ufficio Stampa Renault La Renault Twingo EV si farà: data di sbarco 2026

Riproporre icone del passato, più o meno recente, funziona. Renault lo sta sperimentando in casa, grazie al rilancio in chiave moderna della R5, che sta riscontrando una marea di consensi dopo il lancio avvenuto durante questo anno. La Casa francese ha in serbo, però, un altro asso nella manica da giocare che si chiama Twingo. La piccola vettura geniale e anticonvenzionale uscita durante la prima metà degli anni Novanta del secolo scorso, starebbe per risorgere dalle ceneri in chiave elettrica e con un prezzo d’assalto inferiore ai 20.000 euro. Dalla Francia stanno arrivando sempre più conferme in questo senso.

La nuova Renault Twingo si farà in Slovenia

Mentre Luca de Meo si gode i risultati del Gruppo che sta guidando in qualità di amministratore delegato, dopo aver trionfato con la Renault 5, adesso sta pensando seriamente di immettere nel mercato la nuova Twingo che verrà costruita nell’impianto sloveno di Novo Mesto, con una produzione che avvierà la sua marcia a partire dal 2026. Dunque, ancora un anno e mezzo di preparativi prima dell’assalto definitivo al mercato delle BEV a basso costo.

La fabbrica slovena, che attualmente sta gestendo la linea produttiva della Clio, dovrà sostenere importanti investimenti per ammodernarsi e accogliere la quarta generazione di Twingo. Intanto, il Governo sloveno farà la sua parte attraverso incentivi agli investimenti da parte del Gruppo francese. Il primo ministro Robert Golob ha celebrato con giubilo la decisione di Renault di scegliere come sito di fabbricazione la Slovenia per la futura Twingo, sottolineando come il suo Paese abbia battuto la concorrenza di altri stabilimenti europei. Insomma, manca ancora un po’ di tempo, ma la Twingo sembra ricevere già calorosi abbracci.

Le anticipazioni ormai certe

Non si sa ancora moltissimo sulla futura generazione di Renault Twingo, ma qualcosa di sicuro è già stato confermato da più parti. Prima di tutto partiamo dal design. Esteticamente la piccola Twingo si presenterà come una reale riproposizione della prima generazione, con carrozzeria da compatta monovolume, precisamente come la vettura delle origini. Seconda cosa nota è la motorizzazione: la nuova Renault Twingo sarà solamente elettrica e – come dichiarato – punta ad avere un prezzo d’attacco intorno ai 20.000 euro. Una cifra molto stuzzicante e che farebbe le fortune di un modello che andrà a confrontarsi con altre contendenti che si stagliano attorno ai 25.000 euro, come: Renault 5, Fiat Grande Panda, Hyundai Inster e altre citycar alla spina che sono state presentate in tempi abbastanza recenti.

Proprio per questa ragione Renault sta cercando sempre più fittamente dei partner per lo sviluppo e la progressione del nuovo modello e dopo aver visto sfumare la collaborazione con Volkswagen adesso – secondo quanto riportato da Automotive News – sta rivolgendo il proprio sguardo ai costruttori cinesi. Dunque, il costruttore transalpino cerca alleati in Cina, sperando che qualcuno tenda la mano al colosso europeo offrendo tecniche, tecnologie e risorse per presentare una Twingo che sappia convincere sotto più aspetti. Oggi non basta una linea convincente, ma ci vuole qualcosa di più per accaparrarsi una clientela esigente e attenta, anche al portafoglio e alle spese.