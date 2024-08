Fonte: Ufficio Stampa Ford Arriva il restyling della Ford Bronco Sport

La Ford Bronco Sport è uno dei modelli più iconici della gamma Ford, in particolare per quanto riguarda il mercato nordamericano. Per rafforzare le potenzialità del suo fuoristrada, la Casa americana ha realizzato un importante restyling che introduce diverse novità, sia nell’estetica che nei contenuti. Si tratta di un aggiornamento molto importante per Ford che, soprattutto per il mercato “di casa, punta moltissimo sul successo di questo modello.

Un look iconico

Da tempo punto di riferimento del mercato, la Ford Bronco Sport non ha bisogno di stravolgimenti nel design, con il suo ultimo restyling. La Casa americana, che ha da poco detto addio a un modello iconico, è intervenuta con piccoli ritocchi sul suo fuoristrada, con l’obiettivo di ottimizzare le linee del modello. Il focus del restyling, in questo caso, è rappresentato dai fari LED, sia anteriori che posteriori, che propongono un nuovo design.

Novità anche per la calandra, rivista rispetto al modello precedente. Viene introdotto anche il pacchetto di personalizzazioni Sasquatch, già disponibile anche sul Bronco tradizionale, e ora abbinabile agli allestimenti Outer Banks e Badlands. Il pacchetto include alcuni elementi specifici per la guida off-road, a partire dalle gomme Goodyear Territory All-Terrain da ben 29 pollici, abbinate a cerchi da 18 pollici. Sono inclusi anche dei nuovi paraurti in acciaio, con tanto di gancio di traino a vista, oltre a protezioni sottoscocca che vanno a completare la dotazione di serie della vettura quando abbinato al nuovo pack di personalizzazioni.

Per la versione Badlands, inoltre, vengono introdotte nuove sospensioni, con un incremento dell’altezza da terra, oltre agli ammortizzatori posteriori Blistein. Ad arricchire la dotazione, per tutte le versioni della Ford Bronco 2025, troviamo la trazione integrale con modalità off-road GOAT inclusa di serie, elemento centrale dell’intero progetto della Casa americana.

Nuovi interni e stessi motori

C’è grande attenzione anche per l’abitacolo. Il restyling del fuoristrada di Ford introduce, nella dotazione di serie di tutti gli allestimenti, il display da 13,2 pollici per l’infotainment che va ad affiancarsi al display da 12,3 pollici per il quadro strumenti. C’è anche la compatibilità per l’utilizzo wireless di Android Auto e Apple CarPlay. Nell’abitacolo sono stati introdotti anche alcuni interruttori nella parte superiore, inclusi un apposito pannello, oltre che un maniglione per il passeggero nella console centrale.

La dotazione di serie della versione 2025 del fuoristrada di Ford introduce nuovi ADAS, tra cui anche il cruise control adattivo con sistema Stop&Go e la funzione per il mantenimento della corsia. Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, la Ford Bronco Sport in versione 2025 non propone particolari novità per la clientela. Il fuoristrada è abbinabile al tre cilindri 1.5 turbo in grado di erogare una potenza massima di 185 CV oltre che al quattro cilindri 2.0 turbo che permette di sfruttare una potenza massima di 249 CV. Ford, alle prese con un programma di elettrificazione difficile, sceglie, quindi, la “tradizione”.

In Italia è solo import

La Ford Bronco Sport, anche nella nuova versione 2025, continuerà a essere riservata al mercato nordamericano e, quindi, non arriverà in Italia. Gli automobilisti interessati al fuoristrada devono affidarsi agli importatori, andando a considerare costi aggiuntivi (rispetto al listino per il mercato americano, ancora da ufficializzare) sia per il trasporto che per il pagamento delle imposte e dell’omologazione.