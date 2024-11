Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Jetour Jetour Traveller il 4x4 cinese che si ispira alla Land Rover Defender

Il mercato automobilistico cinese sta vivendo un periodo di grande fermento, con l’emergere di nuovi marchi e modelli che puntano a conquistare non solo il mercato interno, ma anche quello globale. Tra questi, spicca il Jetour Traveller, un fuoristrada che ha attirato l’attenzione per il suo stile audace e il prezzo competitivo. La prima cosa che, però, salta all’occhio è la clamorosa vicinanza nel design con la ben più nota Land Rover Defender. Che sia solo una fonte di ispirazione? Vediamo più nel dettaglio

Land Rover Defender cinese? Non solo

Il Jetour Traveller, nato dalla matita del designer tedesco di origine turca Hakan Saracoglu, ex collaboratore di Porsche, si presenta con uno stile che non passa inosservato. La sua estetica è chiaramente ispirata a quella del Land Rover Defender, soprattutto nella fiancata e nel posteriore, caratterizzati da linee squadrate e decise.

Tuttavia, il Traveller non è una semplice copia del Defender. Il frontale, ad esempio, si distingue per una griglia irregolare con barre cromate e un gruppo ottico rettangolare annerito, elementi che ricordano il Ford Bronco. Internamente, il Traveller riprende alcuni elementi del SUV di origine britannica, come il grande schermo centrale per l’infotainment e la consolle centrale. Allo stesso tempo, il volante e le bocchette di aerazione mostrano somiglianze con la Bronco.

Dimensioni e caratteristiche tecniche

Il Jetour Traveller è un fuoristrada di dimensioni generose: 4.785 mm di lunghezza, 2.022 mm di larghezza e 1.910 mm di altezza, con un passo di 2.800 mm. Il peso a vuoto si attesta poco sotto i 1.900 kg. Le sue capacità fuoristradistiche sono garantite da un angolo di attacco di 26° e un angolo di uscita di 28°.

Il Traveller è disponibile in versioni a 5 o 7 posti, con passo lungo e trazione integrale. Attualmente, la motorizzazione principale è un 2.0 litri turbo a benzina da 251 CV e 390 Nm di coppia, abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 velocità o a un convertitore di coppia automatico a 8 marce. È prevista anche una variante con motore 1.5 litri a benzina, disponibile con cambio a doppia frizione a 7 velocità e trazione a due o quattro ruote motrici. Sulla base di quest’ultima motorizzazione, verrà sviluppata una plug-in hybrid denominata Shanhai T2.

Un successo inatteso in Cina

Il Jetour Traveller ha riscosso un grande successo in Cina, dove i fuoristrada sono tradizionalmente un segmento di nicchia dominato da modelli importati e costosi. Nel mese di ottobre, le vendite del Traveller hanno raggiunto le 15.523 unità, con un incremento del 189,4% rispetto all’anno precedente. Da gennaio 2024, le immatricolazioni complessive si avvicinano alle 140.000 unità.

Questa grande performance commerciale è dovuta in parte al prezzo estremamente competitivo, che parte da 139.900 yuan (circa 18.200 euro) e arriva fino a 184.900 yuan (circa 24.100 euro). A titolo di confronto, il Land Rover Defender, a cui il Traveller si ispira, ha un prezzo di partenza di 67.500 euro.

Jetour Traveller e il mercato europeo

Jetour, Brand del gruppo Chery, ha ambizioni globali e il Traveller potrebbe rappresentare una seria minaccia per i costruttori europei. Il suo design accattivante, le buone caratteristiche tecniche e il prezzo aggressivo potrebbero attirare l’attenzione di un pubblico sempre più attento al rapporto qualità-prezzo. È significativo che il Traveller sia già presente in Europa, seppur indirettamente. Il gruppo DR Automobiles, infatti, commercializza in Italia il modello ICH-X K3, che è assemblato sulla base del Jetour Traveller. Questo potrebbe essere un primo passo verso una commercializzazione diretta del Traveller in Europa.

In conclusione, il Jetour Traveller è un fuoristrada che rappresenta un’interessante novità nel panorama automobilistico globale. Il suo design ispirato al Defender, le buone caratteristiche tecniche e il prezzo competitivo lo rendono un modello da tenere d’occhio, sia in Cina che in Europa.